Doutes et prudence : la Fédération anglaise publie un communiqué officiel au sujet du nouveau projet de la FIFA

La Fédération anglaise de football a réagi au nouveau projet controversé de la FIFA, porté par le président de l'instance internationale, Gianni Infantino.

Alors que la Fédération internationale de football (FIFA) cherche à convaincre ses 211 fédérations membres d'adopter cette nouvelle structure commerciale destinée à renforcer ses activités économiques et à attirer des investisseurs du secteur privé, plusieurs fédérations ont exprimé leurs inquiétudes quant à la méthodologie employée et au manque d'informations disponibles.

Le nouveau projet de la FIFA porte sur la volonté d'Infantino de vendre des parts de la Coupe du monde sous forme d'actions à des investisseurs du secteur privé, ce qui a soulevé de nombreuses objections.

Dans un communiqué officiel, la Fédération anglaise de football a exprimé ses sérieux doutes sur la démarche suivie par la Fédération internationale de football.

Le communiqué de la Fédération anglaise indique : « Nous n'avions absolument pas connaissance de cette proposition, et nous ne disposons d'aucun détail substantiel, notamment en ce qui concerne sa nature exacte et les conditions qui y sont liées. Compte tenu des informations limitées dont nous disposons, nous sommes très préoccupés par l'absence de procédures et de gouvernance ayant permis que cela se produise, ainsi que par le fond et les principes qui semblent être en jeu. »

Il ajoute : « Lorsque la proposition sera annoncée dans tous ses détails et en toute transparence, comme l'a promis la Fédération internationale de football (FIFA), nous vous ferons part de nos points de vue et apporterons davantage de commentaires. »

La pression s'accentue sur Gianni Infantino, qui fait déjà l'objet de critiques de la part de l'Union européenne de football (UEFA) et de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF), allant jusqu'à la menace d'un boycott du Mondial.