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Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a exprimé son mécontentement face aux spéculations entourant son avenir avec la sélection, affirmant que les rumeurs qui circulent à son sujet sont injustes.

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L'équipe d'Arabie saoudite s'est imposée face à son homologue sud-coréen sur le score de 3-2, lors de la rencontre qui les a opposées ce vendredi, au stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarienne Doha, pour son premier match amical durant la trêve internationale actuelle en vue des échéances à venir.

Cette victoire est la première de la sélection saoudienne face à son homologue sud-coréen depuis 21 ans, plus précisément depuis 2005, lorsqu'elle l'avait emporté à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 dans les qualifications pour la Coupe du monde 2006.

Depuis, les deux sélections se sont affrontées à 6 reprises, sans que l'Arabie saoudite ne parvienne à en remporter aucune, puisque la sélection coréenne s'est imposée à deux reprises, tandis que 4 matchs se sont soldés par un nul, avant la victoire du match de ce jour.

Donis a commenté le résultat de la rencontre, lors de déclarations en conférence de presse d'après-match, rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat ».

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Le technicien grec a déclaré : « J'ai décidé de sélectionner 30 joueurs afin de préparer la Coupe d'Asie, et pour donner à tous les joueurs l'occasion de montrer leurs capacités. Je suis satisfait de ce que j'ai vu de leur part ; ils ont fait preuve d'une grande combativité, qu'ils aient joué dix minutes ou l'intégralité du match. »

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Il a ajouté : « La performance d'aujourd'hui a été excellente pendant 75 minutes, et nous avons rencontré des difficultés en fin de match, mais nous avons pressé autant que possible et livré une prestation pleine de confiance. »

Il a poursuivi : « Le vrai point de départ se situe toujours dans le vestiaire, en accordant aux joueurs une confiance totale et en renforçant la grande concentration ainsi que la communication entre tous. »

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Il a enchaîné : « Tous les joueurs se sont tenus à l'application des consignes tactiques qui leur étaient demandées, tout en témoignant un grand respect à l'adversaire. »

À propos de son avenir, Donis a affirmé : « Vous savez que je suis quelqu'un de franc et que je fais passer beaucoup de messages, je me sens faire partie de l'Arabie saoudite, et je ne suis pas un simple entraîneur ordinaire, même lorsque j'étais entraîneur de clubs ici. »

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Il a continué : « Après le report de la Coupe d'Asie, j'ai informé mon staff technique que notre contrat prenait fin avant la nouvelle date du tournoi, puis certains ont fait circuler les noms de grands entraîneurs, et ce sont des rumeurs qui ne servent absolument à rien. »

Il a ajouté : « Même après mon retour de Djeddah, un ami grec à Neom m'a parlé de nouvelles concernant mon limogeage après la Coupe du Golfe, et me voilà aujourd'hui toujours en poste avec la sélection. »

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Il a développé : « Les rumeurs ne m'affectent pas personnellement, mais elles nuisent au vestiaire, et ceux qui nous entourent sont conscients de l'ampleur de notre travail, et ce qui se dit n'est pas juste envers nous. »

Concernant la prochaine étape, il a expliqué : « J'ai un plan prêt et constamment élaboré pour la prochaine étape jusqu'à la CONCACAF, qui comprend la tenue de réunions avec les clubs et l'accent mis sur les jeunes talents de moins de 23 ans afin de poursuivre la croissance et le développement. »

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Il a complété : « Le football saoudien possède une nouvelle génération qui a besoin d'une stratégie d'avenir claire, et même si je ne suis pas le sélectionneur à la tête de cette équipe, je resterai toujours le premier soutien de l'Arabie saoudite. »

Il a conclu : « Le programme technique que j'ai présenté couvre la période jusqu'à la trêve de mars prochain pour y disputer des matchs amicaux, cette période devant être suivie de la phase de préparation à notre participation à la CONCACAF. »