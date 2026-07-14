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Dougary assène : « Ceux qui critiquent Mbappé sont des imbéciles… Et les Espagnols feraient mieux de le comparer à Vinícius et à Bellingham. »

Kylian Mbappé
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É.-U.

Le problème du Real Madrid ne réside pas en Kylian !

L’ancienne star française Christophe Dugarry refuse de faire de Kylian Mbappé, le capitaine des « Bleus », le bouc émissaire de l’échec du Real Madrid et suggère, si critique il doit y avoir, de se tourner vers Jude Bellingham et Vinicius Junior.

Ces propos sont tenus à la veille de la demi-finale très attendue de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Espagne, programmée ce soir au stade de Dallas, au Texas.

La Coupe du monde de Kylian Mbappé a été tout sauf ordinaire : le capitaine des Bleus s’est illustré tout au long du tournoi et constitue aujourd’hui une source de grande inquiétude pour l’Espagne avant cette demi-finale. C’est pourquoi son parcours avec le Real Madrid a été passé au crible dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur la chaîne française RMC.

À cette occasion, le champion du monde 1998 a pris la défense de Mbappé, qualifiant leurs critiques d’« injustifiées » et invitant le Real Madrid à régler ses propres problèmes.

Dugary a ainsi déclaré : « Ce sont des imbéciles, je ne sais pas si ceux qui parlent de Mbappé assistent réellement aux matchs. Il est inacceptable de dire d’un joueur qui a marqué 42 buts en 44 matchs que le Real Madrid n’a remporté aucun titre à cause de lui. »

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Il a ajouté : « Il est normal d’exiger davantage d’un joueur, mais que signifie “donner le meilleur de soi-même” après 42 buts en 44 matchs ? Si les Espagnols veulent critiquer Mbappé, ils devraient aussi s’en prendre à Bellingham, Vinícius et à tous ceux qui élèvent leur niveau avec leur sélection. S’ils sont tous plus performants en équipe nationale, alors le problème vient du Real Madrid. »

Dugarry a conclu : « Je pense que le Real Madrid traverse une période de déclin, et le problème ne vient pas de Mbappé. Il peut toujours donner le meilleur de lui-même, et je conviens que son comportement doit s’améliorer : il doit adopter une attitude plus leader, mais il a peut-être aussi besoin d’un peu de temps. »

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