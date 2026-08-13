Désiré Doué, la star du Paris Saint-Germain, estime que c'est l'état d'esprit de son équipe qui la rend invincible, soulignant que la saison ne fait que commencer, après le sacre en Supercoupe d'Europe.

Doué a inscrit le but de la victoire (2-1) face à Aston Villa, hier mercredi, permettant au Paris Saint-Germain de remporter le titre de la Supercoupe d'Europe pour la deuxième fois de son histoire.

Interrogé après la rencontre sur ce qui rend le Paris Saint-Germain invincible, le jeune international français a répondu : « C'est notre état d'esprit, nous avons toujours soif de victoire et nous cherchons toujours à être au sommet de la compétition. »

Il a ajouté dans ses déclarations à la chaîne « Canal+ », rapportées par le site français « Foot Mercato » : « Nous avons de nouveau montré une partie de ce que nous avons de meilleur, nous avons été efficaces et nous avons bien défendu malgré le but que nous avons encaissé. Aston Villa est une équipe très solide. »

Il a poursuivi : « Nous savons que le retour de vacances n'est pas facile ; certains joueurs n'ont repris l'entraînement qu'il y a deux jours, et moi-même je n'ai repris l'entraînement que lundi dernier. Mais c'est une saison exceptionnelle. »

Il a complété ses propos : « Une saison formidable qui commence maintenant, et nous devons chercher à remporter le Trophée des Champions dimanche (contre Lens). »

Au sujet de la volonté du Paris Saint-Germain de décrocher le titre de la Ligue des champions pour la troisième saison consécutive, Doué a conclu : « Une troisième étoile ? Bien sûr que nous y pensons, car nous avons de l'ambition, et notre objectif est de tout gagner cette année. »