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Après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant le sacre de leur pays à la Coupe d'Afrique des nations 2025, les joueurs du Sénégal ont multiplié les messages, entre célébration de la deuxième étoile qui ornera le maillot de la sélection et message fraternel adressé au peuple marocain, sur fond de polémique autour de l'affaire depuis la finale du tournoi.

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Mory Diaw, gardien de but de la sélection sénégalaise, a exprimé sa grande joie après la décision, estimant qu'il s'agit d'un moment de fierté pour tout le peuple sénégalais, maintenant que le tribunal sportif a tranché la polémique sur l'identité du vainqueur de la dernière édition du tournoi continental. Sur ses réseaux sociaux, Diaw a écrit : « Immense joie et quelle fierté pour tout un peuple ! Savourons cette victoire dans la fête et le respect », souhaitant que les célébrations soient à la hauteur de l'exploit sportif.

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Dans son message, le gardien du Sénégal a tenu à adresser des mots particuliers au peuple marocain, pour souligner que la compétition sportive ne doit pas peser sur les relations entre les deux peuples, malgré le différend qui a entouré la finale du tournoi et la décision qui a suivi. « J'adresse un message fraternel à nos frères marocains, car au-delà des compétitions, nous restons un seul peuple africain. Le football doit nous rassembler, jamais nous diviser. Au final, c'est toute l'Afrique qui gagne ! », a ajouté Diaw, concluant son message en insistant sur les liens africains qui dépassent le résultat des matchs et des compétitions.

De son côté, Kalidou Koulibaly, capitaine de la sélection sénégalaise, a choisi de mettre l'accent sur la valeur du titre pour les supporters et pour l'identité nationale, estimant que la reconnaissance officielle retrouvée du résultat obtenu sur le terrain représente une victoire qui dépasse le seul cadre des joueurs ayant disputé le tournoi.

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Le défenseur d'Al-Hilal a publié un message sur ses réseaux sociaux après la décision du Tribunal arbitral du sport : « Il y a des victoires qui se gagnent sur le terrain, et d'autres qui se gagnent dans le cœur de tout un peuple. Cette victoire réunit les deux. »

Il a poursuivi : « Le Tribunal arbitral du sport l'a confirmé : le Sénégal est champion d'Afrique 2025. Mais bien avant ce verdict, vous étiez là. Vos prières, vos drapeaux aux fenêtres, votre ferveur, et cette fierté qui nous unit, celle du peuple de la Teranga. »

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Et d'ajouter : « De Dakar à Ziguinchor, jusqu'aux quatre coins du monde, vous avez été notre douzième homme. » Le capitaine des Lions de la Teranga a encore déclaré : « Aujourd'hui, le résultat obtenu sur le terrain a été officiellement rétabli. Une deuxième étoile orne ainsi notre maillot, symbole d'une victoire qui appartient à toute une nation. » Le défenseur d'Al-Hilal a tenu à remercier ses coéquipiers en sélection, le staff technique et la Fédération sénégalaise de football : « Merci à mes frères, au staff et à la Fédération pour ce combat. Mais avant tout, merci à vous, peuple sénégalais. Ce titre est le vôtre. »

Le capitaine de la sélection sénégalaise a conclu son message en exprimant sa fierté pour son identité nationale : « Fier d'être Sénégalais. Fier d'être un Lion », accompagnant ses mots des drapeaux de son pays et de l'emoji du trophée.

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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait accepté l'appel de la Fédération sénégalaise de football contre la précédente décision de la CAF d'attribuer administrativement le titre au Maroc, et a confirmé hier, mardi, le sacre du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations 2025. La deuxième étoile figure donc désormais sur le maillot des Lions de la Teranga.

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