Harry Kane a sublimé son match record avec l’équipe d’Angleterre. Lors du succès 3-0 (2-0) en Ligue des nations contre la Tchéquie, la star offensive du Bayern Munich a non seulement égalé, avec sa 125e sélection, le très ancien record du gardien Peter Shilton, mais elle a aussi mené à elle seule les Three Lions vers une victoire amplement méritée grâce à un doublé (40e, 57e) et un but contre son camp provoqué (27e).

Trois jours après le festival de sept buts en Croatie (7-0), Kane a inscrit ses 90e et 91e buts en sélection devant 78 000 spectateurs au stade de Wembley, à Londres ; il est depuis longtemps déjà le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Sur le but du 2-0, le capitaine n’a eu qu’à pousser le ballon au fond après un beau mouvement, avant d’inscrire le 3-0 de la tête.

Auparavant, le joueur de 33 ans avait poussé Vladimir Coufal au but contre son camp ; le joueur d’Hoffenheim a propulsé dans ses propres filets le centre à mi-hauteur de Kane, sans pression adverse. Après 82 minutes, l’homme du match a été remplacé sous une ovation debout. Le Daily Mail a parlé d’une « soirée historique » pour « l’un des plus grands attaquants que ce pays ait jamais produits ».

Après la courte défaite 3-2 contre l’Espagne lors de l’ouverture de la Ligue des nations, les Anglais du sélectionneur Thomas Tuchel ont signé un troisième succès consécutif sans encaisser de but. En novembre, dans la lutte pour les quarts de finale, les deux derniers matches de groupe sont au programme : contre la Croatie (12 novembre) et, peut-être pour la première place du groupe, en Espagne (15 novembre).

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La série continue : l’Espagne bat la Croatie après avoir été menée

Championne du monde, l’Espagne a prolongé sa série record mondiale. Face à des Croates solides défensivement, qui avaient subi trois jours plus tôt la plus lourde défaite de leur histoire lors du 0-7 contre l’Angleterre, l’équipe de l’entraîneur Luis de la Fuente s’est imposée 2-1 (0-1) lors de la quatrième journée de la Ligue des nations grâce à un doublé de Mikel Merino (61e, 88e), et reste désormais invaincue depuis 42 matches.

Le but de la victoire est intervenu après l’expulsion d’Ivan Perisic pour un deuxième carton jaune, lui qui avait d’abord donné l’avantage aux Croates (17e), à la 81e minute. Peu avant, l’ancien joueur de Bundesliga avait même eu lui-même l’occasion d’inscrire un deuxième but face à des Espagnols parfois imprudents, mais il avait buté sur le gardien espagnol Unai Simon (77e) sur une énorme occasion.

Perisic avait ouvert le score de la tête après une première grosse occasion de Josip Stanisic du Bayern Munich (13e). Le gardien espagnol Unai Simon n’avait pas réussi à capter une frappe du joueur de Fribourg Igor Matanovic. Peu après, Matanovic a manqué le 2-0 après une mauvaise passe de Simón (23e).

Les Espagnols ne se sont montrés dangereux pour la première fois qu’à l’approche de la pause, mais Lamine Yamal, servi par une passe lumineuse de Pedri, n’a trouvé que le petit filet extérieur. Au retour des vestiaires, le champion du monde a accentué la pression et, après une tête défensive manquée de Stanisic, Merino a marqué sur une passe décisive de Dani Olmo. Après l’expulsion de Perisic, le super joker a ensuite renversé le match avec un but splendide.







