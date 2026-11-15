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L'opération de planification sportive ne s'arrête jamais au sein du club saoudien d'Al-Nassr, puisque la direction d'« Al-Alami » travaille déjà, ayant pour objectif la saison prochaine.

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Le journal Sport a rapporté que la direction d'Al-Nassr est en train de restructurer l'effectif de l'équipe afin de réduire la masse salariale, misant sur le maintien de João Félix et d'Iñigo Martínez, tout en se préparant au départ de Sadio Mané.

Et selon les révélations de la plateforme 365Scores, la direction d'Al-Nassr a activé une feuille de route visant à sécuriser deux des piliers les plus importants de l'équipe, à savoir João Félix et Iñigo Martínez.

Cette double initiative intervient en réponse aux prestations des deux joueurs sur le terrain, ainsi qu'à la nécessité de réorganiser les comptes financiers du club saoudien.

La priorité absolue de la direction sportive concerne João Félix. Al-Nassr a en effet décidé d'accélérer les négociations en vue de prolonger le contrat de l'international portugais et d'assurer son maintien avec l'équipe à moyen terme.

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Depuis son arrivée en Roshn Saudi League, l'attaquant portugais a trouvé à Riyad l'environnement adapté, fait de confiance et de stabilité, deux éléments qui lui ont fait défaut lors de ses dernières étapes en Europe.

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João Félix est devenu le pivot de la créativité et de l'attaque d'Al-Nassr, après que son influence sur le terrain a totalement convaincu les responsables du club, qui cherchent à boucler la prolongation de son contrat dans les plus brefs délais afin d'éviter toute tentation éventuelle de la part des autres grands clubs saoudiens ou des clubs du marché européen, et d'empêcher un possible retour au Barça.

Parallèlement aux démarches intensives visant à assurer le maintien de João Félix, Al-Nassr a pris une décision déterminante : prolonger le contrat d'Iñigo Martínez pour une saison supplémentaire.

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Le défenseur basque, âgé de 35 ans, s'est imposé comme le patron incontesté de la défense jaune, grâce à son leadership, à sa capacité à relancer le jeu depuis l'arrière et à sa solidité dans les duels.

En prolongeant son contrat d'une saison supplémentaire, Al-Nassr récompense Iñigo Martínez pour le niveau impressionnant qu'il affiche actuellement et ferme définitivement la porte à toute spéculation concernant un retour de l'ancien joueur du Barça lors de la dernière étape de sa carrière.

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Afin de dégager la marge financière nécessaire pour assurer le maintien de João Félix et d'Iñigo Martínez, Al-Nassr s'apprête à franchir une étape importante sur le plan des départs au sein de l'équipe.

Et selon les informations en provenance d'Arabie saoudite, une orientation claire se dessine au sein du club en faveur d'une non-prolongation du contrat de Sadio Mané à l'issue de la saison en cours.

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L'objectif est de réduire fortement la masse salariale en se libérant de l'un des salaires les plus élevés du vestiaire, tout en libérant une place pour un joueur étranger, ce qui offrirait au club une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts.