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Manchester United a finalisé le recrutement du jeune attaquant anglais Tyler Adjei, âgé de 16 ans, en provenance de Reading, dans le cadre des démarches du club visant à renforcer ses équipes de jeunes avec des talents sur lesquels il mise pour se développer et accéder à l'équipe première.

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Le joueur a rejoint l'équipe des moins de 18 ans dirigée par Darren Fletcher, après avoir attiré l'intérêt d'autres clubs, avant que United ne boucle l'opération et n'inscrive officiellement son nom dans ses registres au cours de cette semaine.

Le site « The Athletic » a révélé, citant des sources au fait des détails de l'opération qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat afin de préserver leurs relations, qu'Adjei a été enregistré comme joueur de Manchester United cette semaine, à l'issue de la finalisation des démarches de son transfert en provenance de Reading.

Les sources ont précisé que le joueur sait occuper les trois postes de la ligne d'attaque, mais que le club l'a recruté pour l'employer au poste d'avant-centre pur, connu sous le nom de numéro 9.

Adjei faisait l'objet de l'intérêt d'un certain nombre de clubs avant qu'il ne tranche en faveur d'un transfert à Manchester United, où il débutera son parcours avec l'équipe des moins de 18 ans sous la houlette de Darren Fletcher.

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Son arrivée s'inscrit dans le cadre de la volonté du club d'attirer des talents prometteurs à un âge précoce, et de travailler à leur développement au sein de son système footballistique, afin de leur offrir l'occasion de progresser vers des niveaux supérieurs, en fonction de l'évolution technique et physique qu'ils accomplissent.

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The Athletic a rapporté une évaluation positive de l'une des sources concernant le potentiel du nouvel attaquant, le décrivant comme doté d'une condition physique élevée, avec une marge pour davantage de développement corporel compte tenu de son jeune âge.

La source a également souligné la qualité de ses mouvements sur le terrain, ainsi que son bon tempérament, son état d'esprit et son comportement positifs, sans oublier la grande vivacité dont il fait preuve lors des entraînements, autant d'éléments qui ont attiré l'attention sur son potentiel.

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En revanche, l'évaluation n'a pas occulté les aspects que le joueur a encore besoin de développer, la source ayant affirmé qu'Adjei avait un long chemin à parcourir sur le plan technique, comme n'importe quel joueur de son âge.

Cela reflète le fait que Manchester United considère cette opération comme un investissement sur un talent qui a besoin de temps et de travail, et non comme le recrutement d'un joueur prêt à participer immédiatement avec l'équipe première, surtout au vu de son manque d'expérience.

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Cette opération s'inscrit dans la politique de Manchester United visant à intensifier les recrutements de jeunes joueurs, une stratégie dont le club se montre satisfait des résultats durant la période des transferts estivaux.

United estime disposer d'une voie claire permettant aux talents montants d'aspirer à l'équipe première, en se développant au sein d'un environnement qui mise sur un football offensif et dynamique, et qui offre aux joueurs la possibilité de travailler pour atteindre leur potentiel et accéder aux plus hauts niveaux.

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La liste des recrues issues de la jeunesse comprenait Karim Kassem, le milieu offensif de 17 ans arrivé de Manchester City, et David Ezeh, un milieu de terrain réputé pour sa puissance de course, les deux joueurs s'étant bien adaptés. Le club a également recruté Isaac Kondé, l'ailier venu de Liverpool.