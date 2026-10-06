Harry Kane a sublimé son match record avec l’équipe d’Angleterre. Lors du succès 3-0 (2-0) en Ligue des nations contre la Tchéquie, l’attaquant star du Bayern Munich, avec sa 125e sélection, n’a pas seulement égalé l’antique record du gardien Peter Shilton, il a aussi porté à lui seul les Three Lions vers une victoire amplement méritée grâce à un doublé (40e, 57e) et un but contre son camp provoqué (27e).

Trois jours après le festival de sept buts en Croatie (7-0), Kane a inscrit devant 78 000 spectateurs dans le stade de Wembley à Londres ses 90e et 91e buts en sélection, dont il est depuis longtemps le meilleur buteur de l’histoire. Sur le 2-0, le capitaine n’a eu qu’à pousser le ballon au fond après un beau mouvement, avant de marquer le 3-0 de la tête.

Auparavant, le joueur de 33 ans avait poussé Vladimir Coufal à marquer contre son camp, le joueur de Hoffenheim ayant propulsé au fond de ses propres filets le centre à mi-hauteur de Kane sans aucune pression adverse. Après 82 minutes, l’homme du match a été remplacé sous une ovation debout. Le Daily Mail a parlé d’une « soirée historique » pour « l’un des plus grands attaquants que ce pays ait jamais produits ».

Après la courte défaite 3-2 contre l’Espagne lors de l’ouverture de la Ligue des nations, les Anglais de Thomas Tuchel ont signé un troisième succès consécutif sans encaisser de but. En novembre, dans la lutte pour les quarts de finale, les deux derniers matches de groupe sont au programme, contre la Croatie (12 novembre) puis peut-être pour la première place du groupe en Espagne (15 novembre).

Getty Images

La série continue : l’Espagne bat la Croatie après avoir été menée

Championne du monde, l’Espagne a prolongé sa série record mondiale. Face à des Croates solides défensivement, qui avaient subi trois jours plus tôt contre l’Angleterre (0-7) la plus lourde défaite de leur histoire, l’équipe de Luis de la Fuente s’est imposée 2-1 (0-1) lors de la quatrième journée de la Ligue des nations grâce à un doublé de Mikel Merino (61e, 88e) et reste désormais invaincue depuis 42 matches.

Le but de la victoire est tombé après l’expulsion d’Ivan Perisic pour un deuxième carton jaune, lui qui avait d’abord donné l’avantage aux Croates (17e), à la 81e minute. Peu auparavant, l’ancien joueur de Bundesliga, face à des Espagnols parfois négligents, avait même eu lui-même un deuxième but au bout du pied, mais avait échoué sur une énorme occasion face au gardien espagnol Unai Simon (77e).

Perisic avait ouvert le score de la tête après une première énorme occasion signée Josip Stanisic du Bayern Munich (13e). Le gardien espagnol Unai Simon n’avait pas pu capter un tir du joueur de Fribourg Igor Matanovic. Peu après, Matanovic a manqué le 2-0 après une mauvaise passe de Simón (23e).

Les Espagnols ne se sont montrés dangereux pour la première fois que juste avant la pause, mais Lamine Yamal n’a trouvé que le petit filet extérieur après une passe splendide de Pedri. Au retour des vestiaires, le champion du monde a accentué la pression et, après une mauvaise tête défensive de Stanisic, Merino a marqué sur une passe décisive de Dani Olmo. Après l’expulsion de Perisic, le super-remplaçant a ensuite renversé le match d’un but magnifique.







