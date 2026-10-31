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Ismael Saibari injurygetty
Marko Brkic
Traduit par

Double coup dur sur blessure pour le Bayern Munich ! Deux stars du FCB contraintes de sortir prématurément face au BVB

Bundesliga
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Bayern Munich
Borussia Dortmund
S. Gnabry
I. Saibari

Le Bayern Munich doit faire face à deux blessures qui constituent autant de coups durs dès la première période du choc de Bundesliga contre le Borussia Dortmund. Ismael Saibari et Serge Gnabry ont tous deux dû être remplacés.

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Saibari a été le premier touché. À la 24e minute, il s’était procuré la plus grosse occasion du match jusque-là. Sur une superbe passe en profondeur de Konrad Laimer, le Marocain s’est présenté seul face au gardien de Dortmund, Gregor Kobel, mais il a poussé le ballon un peu trop loin. Kobel a pu sortir à temps et dégager dans un premier temps. Lors du duel qui a suivi pour récupérer le ballon, le Suisse a heurté le genou de Saibari avec la tête et lui a également coincé la cheville.

Si Kobel a pu écarter le danger, Saibari est resté au sol, le visage crispé par la douleur, et a dû recevoir des soins. « Cela semble plus grave », craignait l’expert de Sky, Lothar Matthäus. Peu après, le match du Marocain était effectivement terminé. Nathaniel Brown est entré à sa place.

Quelques minutes plus tard seulement, nouveau coup dur pour le Bayern : Serge Gnabry a lui aussi soudain ressenti une douleur au pied gauche. Dans un premier temps, il était impossible de déterminer comment il s’était blessé. Après avoir reçu des soins, l’attaquant a toutefois dû être remplacé à la 31e minute. Josip Stanisic est entré à sa place. Au début de la seconde période, le commentateur de Sky Wolff Fuss a évoqué, sur la base d’informations qui lui avaient été transmises, « un problème à la cheville » pour Saibari et « une blessure à l’arrière de la cuisse droite » pour Gnabry.

Un troisième joueur a même failli se blesser. Sur le but qui semblait donner l’avantage au BVB, Carney Chukwuemeka a heurté le visage du gardien du Bayern Jonas Urbig avec son genou en sautant. Le joueur de 23 ans a dû recevoir des soins, mais a pu continuer à jouer, contrairement à ses deux coéquipiers. Le but de Jobe Bellingham a toutefois été refusé par l’arbitre Tobias Stieler après vérification par la VAR, en raison d’une position de hors-jeu de Chukwuemeka. En seconde période, Michael Olise a finalement lui aussi dû quitter le terrain, touché. Le Français s’est mis à boiter après s’être blessé sans contact et a signalé au banc du Bayern qu’il devait être remplacé. Lennart Karl est entré à sa place à la 84e minute.

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De l’autre côté, le Bayern a pu exulter à la 38e minute : Konrad Laimer a donné l’avantage au club le plus titré d’Allemagne. Après une mauvaise passe de Felix Nmecha, les Munichois sont rapidement partis en contre. Michael Olise a porté le ballon vers l’avant et servi Laimer, qui a foncé vers le but de Dortmund. Kobel a pu repousser sa première frappe, mais le Suisse n’a rien pu faire sur la reprise. Le Bayern est ainsi rentré aux vestiaires avec un avantage de 1-0. Serhou Guirassy a égalisé pour le BVB à la 60e minute, avant que Dayot Upamecano ne redonne l’avantage au Bayern, 2-1, à la 66e.

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