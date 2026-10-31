Double coup dur sur blessure pour le Bayern Munich ! Deux stars du FCB contraintes de sortir prématurément face au BVB

Saibari a été le premier touché. À la 24e minute, il s’était procuré la plus grosse occasion du match jusque-là. Sur une superbe passe en profondeur de Konrad Laimer, le Marocain s’est présenté seul face au gardien de Dortmund, Gregor Kobel, mais il a poussé le ballon un peu trop loin. Kobel a pu sortir à temps et dégager dans un premier temps. Lors du duel qui a suivi pour récupérer le ballon, le Suisse a heurté le genou de Saibari avec la tête et lui a également coincé la cheville.

Si Kobel a pu écarter le danger, Saibari est resté au sol, le visage crispé par la douleur, et a dû recevoir des soins. « Cela semble plus grave », craignait l’expert de Sky, Lothar Matthäus. Peu après, le match du Marocain était effectivement terminé. Nathaniel Brown est entré à sa place.

Quelques minutes plus tard seulement, nouveau coup dur pour le Bayern : Serge Gnabry a lui aussi soudain ressenti une douleur au pied gauche. Dans un premier temps, il était impossible de déterminer comment il s’était blessé. Après avoir reçu des soins, l’attaquant a toutefois dû être remplacé à la 31e minute. Josip Stanisic est entré à sa place. Au début de la seconde période, le commentateur de Sky Wolff Fuss a évoqué, sur la base d’informations qui lui avaient été transmises, « un problème à la cheville » pour Saibari et « une blessure à l’arrière de la cuisse droite » pour Gnabry.

Un troisième joueur a même failli se blesser. Sur le but qui semblait donner l’avantage au BVB, Carney Chukwuemeka a heurté le visage du gardien du Bayern Jonas Urbig avec son genou en sautant. Le joueur de 23 ans a dû recevoir des soins, mais a pu continuer à jouer, contrairement à ses deux coéquipiers. Le but de Jobe Bellingham a toutefois été refusé par l’arbitre Tobias Stieler après vérification par la VAR, en raison d’une position de hors-jeu de Chukwuemeka. En seconde période, Michael Olise a finalement lui aussi dû quitter le terrain, touché. Le Français s’est mis à boiter après s’être blessé sans contact et a signalé au banc du Bayern qu’il devait être remplacé. Lennart Karl est entré à sa place à la 84e minute.

De l’autre côté, le Bayern a pu exulter à la 38e minute : Konrad Laimer a donné l’avantage au club le plus titré d’Allemagne. Après une mauvaise passe de Felix Nmecha, les Munichois sont rapidement partis en contre. Michael Olise a porté le ballon vers l’avant et servi Laimer, qui a foncé vers le but de Dortmund. Kobel a pu repousser sa première frappe, mais le Suisse n’a rien pu faire sur la reprise. Le Bayern est ainsi rentré aux vestiaires avec un avantage de 1-0. Serhou Guirassy a égalisé pour le BVB à la 60e minute, avant que Dayot Upamecano ne redonne l’avantage au Bayern, 2-1, à la 66e.