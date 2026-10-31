Saibari a été le premier touché. À la 24e minute, il s’était procuré la plus grosse occasion du match jusque-là. Lancé en profondeur par une superbe passe de Konrad Laimer, le Marocain s’est présenté seul face au gardien de Dortmund, Gregor Kobel. Mais il a poussé le ballon un peu trop loin, permettant à Kobel de sortir à temps et de dégager dans un premier temps. Dans le duel qui a suivi pour récupérer le ballon, le Suisse a heurté du front le genou de Saibari et lui a également coincé la cheville.

Si Kobel a pu écarter le danger, Saibari est resté au sol, le visage grimaçant de douleur, et a dû recevoir des soins. « Cela semble assez grave », craignait le consultant de Sky, Lothar Matthäus. Peu après, le Marocain a effectivement dû quitter le terrain. Nathaniel Brown est entré à sa place.

Quelques minutes plus tard seulement, nouveau coup dur pour le Bayern : Serge Gnabry a lui aussi soudainement ressenti une douleur au pied gauche. Dans un premier temps, il était impossible de déterminer comment il s’était blessé. Après avoir reçu des soins, l’attaquant a toutefois dû être remplacé à son tour à la 31e minute. Josip Stanisic est entré à sa place. Au début de la seconde période, le commentateur de Sky Wolff Fuss, s’appuyant sur des informations qui lui avaient été transmises, a évoqué « un problème à la cheville » pour Saibari et « une blessure à l’arrière de la cuisse droite » pour Gnabry.

Un troisième joueur a même failli se blesser. Sur ce qui semblait être le but d’ouverture du score du BVB, Carney Chukwuemeka a heurté le visage du gardien du Bayern Jonas Urbig avec son genou en sautant. Le joueur de 23 ans a dû recevoir des soins, mais a pu continuer à jouer, contrairement à ses deux coéquipiers. Après intervention de la VAR, l’arbitre Tobias Stieler a toutefois annulé le but de Jobe Bellingham pour une position de hors-jeu de Chukwuemeka.

De l’autre côté, le Bayern a finalement pu exulter à la 38e minute : Konrad Laimer a ouvert le score pour le champion d’Allemagne le plus titré. Après une mauvaise passe de Felix Nmecha, les Munichois sont vite partis en contre-attaque. Michael Olise a porté le ballon vers l’avant et servi Laimer, qui a foncé vers le but de Dortmund. Kobel a repoussé sa première frappe, mais le Suisse n’a rien pu faire sur la seconde. Le Bayern est ainsi rentré aux vestiaires avec un avantage de 1-0.