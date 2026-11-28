Partager Suivez GOAL sur Google

La préparation de l’Angleterre pour son barrage décisif de Coupe du monde féminine contre l’Ukraine est perturbée par les forfaits de deux joueuses expérimentées. Lauren Hemp et Jess Carter manqueront les deux rencontres, obligeant Sarina Wiegman à revoir ses options en défense et en attaque.

Publicité

Une blessure et des raisons familiales écartent les deux joueuses

L’Angleterre devra disputer ses prochaines rencontres sans deux de ses joueuses les plus régulières : le départ de Lauren Hemp et de Jess Carter du rassemblement a été confirmé. L’ailière de Manchester City souffre actuellement de ce que la Fédération anglaise de football décrit comme une « blessure légère », contractée avec son club, tandis que Carter s’est retirée du groupe pour des raisons familiales.

Ces absences sont particulièrement contrariantes pour la sélectionneuse Sarina Wiegman, les deux joueuses ayant joué un rôle déterminant dans la récente victoire 5-0 de l’Angleterre contre la Grèce à Leicester.

Une liste de blessées qui s’allonge pour Wiegman

Wiegman a rapidement renforcé ses options défensives en appelant Lotte Wubben-Moy, joueuse d’Arsenal qui compte 19 sélections. La défenseuse faisait également partie des groupes anglais sacrés champions d’Europe en 2022 et 2025, même si elle n’a disputé aucun match lors de ces deux tournois.

Les forfaits de Hemp et Carter s’ajoutent à une liste de blessées déjà longue pour l’encadrement de l’Angleterre . Wiegman ne pourra pas non plus compter sur Alex Greenwood, Lauren James, Niamh Charles, Lucia Kendall et Anna Moorhouse pour les deux rencontres contre l’Ukraine.

Publicité Publicité

De nouvelles têtes et de possibles premières sélections

Avec plusieurs joueuses expérimentées absentes, Isobel Goodwin et Katie Cox ont une occasion de se montrer. Les deux jeunes joueuses ont été appelées avec l’espoir d’obtenir leur première sélection en équipe première.

Related Topics

Prochains matchs UKR World Cup Qualification UEFA 12:00 ENG

Malgré ces contretemps, la disponibilité d’autres joueuses expérimentées donne quelques raisons d’être optimiste. Lucy Bronze est de retour dans le groupe et approche d’un cap historique. Si la défenseuse de Chelsea dispute les deux rencontres à venir contre l’Ukraine, elle atteindra les 150 sélections, preuve de sa longévité et de son statut parmi les plus grandes latérales de l’histoire du football.

Les dates clés du barrage contre l’Ukraine

L’Angleterre prépare actuellement le match aller de son barrage, prévu le mardi 1er décembre à la Pinatar Arena de Murcie. Le retour est programmé le samedi 5 décembre à Wembley.

Publicité

L’Angleterre a atteint les demi-finales lors de chacune de ses trois dernières participations à la Coupe du monde féminine , terminant troisième de l’édition 2015 au Canada, puis quatrième en France en 2019. Elle a ensuite franchi une étape supplémentaire lors de l’édition 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, atteignant la finale avant de terminer deuxième.