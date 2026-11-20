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Arsenal se prépare à un déplacement difficile à St James' Park ce week-end, alors que Mikel Arteta doit composer avec un effectif touché par plusieurs blessures importantes. Si un pilier de la défense approche enfin d'un retour très attendu, le club fait face à de nouveaux problèmes au milieu de terrain et en attaque.

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Le coup dur au milieu tempère la bonne nouvelle concernant Saliba

Arsenal aborde son match de championnat de samedi soir contre Newcastle avec des nouvelles contrastées sur le front des blessures après la trêve internationale. Le milieu de terrain Martin Zubimendi sera absent plusieurs semaines après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers avec l'Espagne contre l'Angleterre la semaine dernière. Une IRM réalisée par la suite a confirmé la lésion.

De son côté, l'attaquant vedette Bukayo Saka reste indisponible et poursuit sa rééducation après un problème au quadriceps qui lui a déjà fait manquer cinq matches. Malgré ces absences, Arteta a reçu une bonne nouvelle en défense vendredi : William Saliba est enfin sur le point de réintégrer le groupe pour le match après s'être remis d'une blessure au dos de longue durée .

Saliba n'a pas encore disputé de match officiel cette saison, mais il a pu poursuivre sa remise en condition en participant à deux rencontres amicales à huis clos pendant la récente trêve.

Arteta fait un point contrasté sur son effectif avant Newcastle

Devant les journalistes lors de sa conférence de presse d'avant-match vendredi, Arteta a confirmé que les prestations de Saliba lors de ces rencontres de préparation lui permettaient d'envisager de l'emmener dans le nord de l'Angleterre.

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« [Saliba] est prêt, il est dans de bonnes dispositions. Il a joué deux matches et s'est très bien comporté », a déclaré l'entraîneur d'Arsenal.

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Arteta s'est toutefois montré beaucoup plus prudent au sujet de Zubimendi, sorti prématurément alors qu'il était en sélection.

« [Zubimendi] est absent, a ajouté Arteta. Malheureusement, il a un petit problème aux ischio-jambiers. L'IRM a révélé une lésion à cet endroit. Il sera absent quelques semaines. »

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L'absence prolongée de Saka réduit les options offensives d'Arsenal

Si le retour de Saliba renforce la défense d'Arsenal, devoir se passer simultanément de Zubimendi et de Saka mettra à rude épreuve la profondeur de l'effectif. Le retour de Saka n'est pas attendu bien avant Noël, privant Arteta d'un élément offensif majeur pendant une période exigeante.

Apportant des précisions sur le calendrier de rétablissement de l'attaquant, Arteta a expliqué : « Il a passé un nouvel examen. Son état évolue très bien, mais il semble que sa blessure nécessitera huit semaines d'absence. Je pense que nous en sommes à quatre pour le moment, donc il faudra encore attendre un certain temps avant qu'il ne retrouve l'équipe. »

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Arsenal, leader du classement, face à un déplacement délicat à Newcastle

Arsenal reprend le championnat en tête du classement, avec cinq points d'avance sur Brighton. La rencontre de samedi soir à Newcastle sera donc un test important pour confirmer sa dynamique. Pour préserver cette avance, l'effectif diminué d'Arteta devra vite s'adapter à l'extérieur.