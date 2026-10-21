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Mohamed Saeed
Traduit par

Double coup dur majeur pour le PSG ! Ousmane Dembele et Marquinhos devraient être absents plusieurs semaines après s’être blessés face à Barcelone

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Les performances impressionnantes du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ont été éclipsées par une liste de blessés catastrophique après sa récente victoire 4-2 face à Barcelone. Luis Enrique fait face à un véritable casse-tête pour composer son équipe, trois titulaires majeurs étant désormais indisponibles pour une série de matches cruciaux.

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Trois blessures frappent le Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, paie le prix de son intense rencontre de Ligue des champions face à Barcelone. Le club a confirmé plusieurs blessures importantes. Si le résultat sur le terrain a été positif, l'infirmerie du Parc des Princes accueille désormais plusieurs joueurs essentiels.

La situation de l'ailier Dembele est particulièrement frustrante au regard de son importance dans la fluidité offensive de l'équipe cette saison. L'ancien joueur de Barcelone a dû quitter le terrain après seulement 19 minutes de jeu, visiblement gêné à la jambe gauche. Les premiers examens médicaux ont révélé un problème important qui l'empêchera de jouer dans l'immédiat. Dembele devrait être absent environ 3 à 4 semaines, selon le Parisien. Cette indisponibilité intervient à un moment crucial, alors que le PSG cherche à conserver sa première place en Ligue 1 comme au classement de la Ligue des champions.

Dembele et Marquinhos absents plusieurs semaines

Les inquiétudes en défense s'aggravent également avec l'indisponibilité à venir du capitaine Marquinhos, touché à la cuisse droite lors de cette même rencontre européenne. Pilier de la défense du PSG, le Brésilien laissera aussi un vide sur le plan du leadership que Luis Enrique aura du mal à combler.

Le club a confirmé que le défenseur serait absent « quelques semaines ». Il rejoint une liste de joueurs indisponibles qui s'allonge et menace de freiner l'élan de l'équipe au cours d'un automne chargé. Le moment tombe particulièrement mal alors que le club parisien se prépare à des échéances importantes en France et sur la scène européenne.

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Pour Dembele, cette blessure porte également un coup à ses ambitions internationales. L'attaquant français était attendu dans un rôle important lors des prochains matches de la sélection, mais son problème à la cuisse pourrait le priver de la prochaine trêve internationale. Selon Le Parisien, les doutes grandissent quant à sa disponibilité pour la France et une absence du groupe est désormais une réelle possibilité. Bien que le staff médical du PSG ait, selon les informations rapportées, écarté une complication plus grave et durable, sa blessure reste un revers majeur pour le club et contraint l'encadrement technique à envisager d'autres solutions offensives.


Ligue 1 correspond

Kvaratskhelia écarté pour le reste de la saison

Mais la nouvelle la plus grave concerne Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait manquer le reste de la saison 2026-27. L'international géorgien a subi une rupture du ligament croisé antérieur après un choc à la 59e minute du match contre Barcelone. Le PSG a confirmé la gravité de la blessure dans un communiqué officiel : « Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d'hier contre le FC Barcelone, Kvaratskhelia sera opéré dans les prochains jours. »

Le club n'a pas fixé de date officielle pour son retour, mais ce type de blessure nécessite généralement au moins neuf mois de rééducation. Le joueur a lui-même exprimé sa peine sur les réseaux sociaux, évoquant le poids psychologique de cette blessure. « Peu de temps s'est écoulé, mais une question ne cesse de me revenir en tête : pourquoi moi ? Je n'ai jamais ménagé mes efforts », a écrit Kvaratskhelia sur Instagram.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »