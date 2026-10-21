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Les performances impressionnantes du Paris Saint-Germain en Ligue des champions ont été éclipsées par une liste de blessés catastrophique après sa récente victoire 4-2 face à Barcelone. Luis Enrique fait face à un véritable casse-tête pour composer son équipe, trois titulaires majeurs étant désormais indisponibles pour une série de matches cruciaux.

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Trois blessures frappent le Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain, champion de France en titre, paie le prix de son intense rencontre de Ligue des champions face à Barcelone. Le club a confirmé plusieurs blessures importantes. Si le résultat sur le terrain a été positif, l'infirmerie du Parc des Princes accueille désormais plusieurs joueurs essentiels.

La situation de l'ailier Dembele est particulièrement frustrante au regard de son importance dans la fluidité offensive de l'équipe cette saison. L'ancien joueur de Barcelone a dû quitter le terrain après seulement 19 minutes de jeu, visiblement gêné à la jambe gauche. Les premiers examens médicaux ont révélé un problème important qui l'empêchera de jouer dans l'immédiat. Dembele devrait être absent environ 3 à 4 semaines, selon le Parisien. Cette indisponibilité intervient à un moment crucial, alors que le PSG cherche à conserver sa première place en Ligue 1 comme au classement de la Ligue des champions.

Dembele et Marquinhos absents plusieurs semaines

Les inquiétudes en défense s'aggravent également avec l'indisponibilité à venir du capitaine Marquinhos, touché à la cuisse droite lors de cette même rencontre européenne. Pilier de la défense du PSG, le Brésilien laissera aussi un vide sur le plan du leadership que Luis Enrique aura du mal à combler.

Le club a confirmé que le défenseur serait absent « quelques semaines ». Il rejoint une liste de joueurs indisponibles qui s'allonge et menace de freiner l'élan de l'équipe au cours d'un automne chargé. Le moment tombe particulièrement mal alors que le club parisien se prépare à des échéances importantes en France et sur la scène européenne.

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Pour Dembele, cette blessure porte également un coup à ses ambitions internationales. L'attaquant français était attendu dans un rôle important lors des prochains matches de la sélection, mais son problème à la cuisse pourrait le priver de la prochaine trêve internationale. Selon Le Parisien, les doutes grandissent quant à sa disponibilité pour la France et une absence du groupe est désormais une réelle possibilité. Bien que le staff médical du PSG ait, selon les informations rapportées, écarté une complication plus grave et durable, sa blessure reste un revers majeur pour le club et contraint l'encadrement technique à envisager d'autres solutions offensives.





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Kvaratskhelia écarté pour le reste de la saison

Mais la nouvelle la plus grave concerne Khvicha Kvaratskhelia, qui devrait manquer le reste de la saison 2026-27. L'international géorgien a subi une rupture du ligament croisé antérieur après un choc à la 59e minute du match contre Barcelone. Le PSG a confirmé la gravité de la blessure dans un communiqué officiel : « Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match d'hier contre le FC Barcelone, Kvaratskhelia sera opéré dans les prochains jours. »

Le club n'a pas fixé de date officielle pour son retour, mais ce type de blessure nécessite généralement au moins neuf mois de rééducation. Le joueur a lui-même exprimé sa peine sur les réseaux sociaux, évoquant le poids psychologique de cette blessure. « Peu de temps s'est écoulé, mais une question ne cesse de me revenir en tête : pourquoi moi ? Je n'ai jamais ménagé mes efforts », a écrit Kvaratskhelia sur Instagram.