Double champion d'Europe : décès d'une légende de Manchester United et d'Arsenal

Un ancien gardien de but de Manchester United, d'Arsenal et d'Aston Villa est décédé à l'âge de 78 ans.

Selon le quotidien britannique « The Sun », Jimmy Rimmer, ancien gardien de Manchester United et d'Aston Villa, est décédé à l'âge de 78 ans, après avoir contribué au cours de sa carrière, longue de plus de 20 ans, au sacre des deux clubs en Coupe d'Europe, une fois pour chacun d'eux.

Rimmer a aidé les deux équipes à remporter la Coupe d'Europe durant sa longue carrière, jalonnée de nombreux moments marquants.

Originaire du Lancashire, Rimmer a débuté sa carrière dans le centre de formation de Manchester United, et il figurait sur le banc lors de la victoire du club en finale de la Coupe d'Europe en 1968 face à Benfica.

Rimmer a passé 9 ans avec Manchester United, où il fut la plupart du temps la doublure d'Alex Stepney, avant de rejoindre Arsenal en 1974.

Le transfert de Rimmer à Aston Villa, trois ans plus tard, a marqué le début de la période la plus fructueuse de sa carrière, puisqu'il a affiché ses meilleures performances avec ce club.

Rimmer a disputé 229 matchs de championnat avec Aston Villa, et a également participé à toutes les rencontres du parcours du club vers la victoire en Coupe d'Europe en 1982, mais il fut remplacé après seulement 9 minutes de jeu lors de la finale face au Bayern Munich.

Aston Villa a déclaré dans un communiqué : « Aston Villa est profondément attristé d'avoir appris le décès de Jimmy Rimmer, vainqueur de la Coupe d'Europe, à l'âge de 78 ans.

Les cœurs de tous les membres du club sont avec la famille et les amis de Jimmy en ce moment particulièrement difficile. »

Alex Stepney, ancien coéquipier de Rimmer à Manchester United, a présenté ses condoléances, écrivant : « Une nouvelle extrêmement triste d'apprendre le décès de Jimmy Rimmer, repose en paix, et tout mon amour à la famille de Jimmy. »

Stepney s'était rendu sur les réseaux sociaux un jour seulement auparavant, pour révéler que Rimmer n'était pas au mieux de sa forme après avoir fait une chute, avant d'adresser ses meilleurs vœux à son ancien coéquipier dans les buts.

Rimmer a quitté Aston Villa en 1983, et a passé 3 ans avec Swansea City, avant de connaître deux courtes périodes avec les Hamrun Spartans à Malte et Luton Town, toutes deux en 1986.

Rimmer n'a disputé qu'un seul match international avec la sélection de son pays, ayant joué avec l'équipe d'Angleterre lors d'un match amical face à l'Italie, durant son passage à Arsenal.