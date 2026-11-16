Double bulletin médical : le Barça fait le point sur Cubarsí et De Jong

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Le FC Barcelone a publié ce lundi un bulletin médical concernant le duo Frenkie de Jong et Pau Cubarsí.

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S'agissant du joueur néerlandais, bien qu'il souffre d'une élongation du muscle obturateur, le club catalan a assuré qu'il serait disponible pour le match contre Villarreal.

Pau Cubarsí, lui, souffre d'une surcharge du muscle ilio-psoas, et l'évolution de son état déterminera s'il pourra prendre part à la rencontre face à Villarreal.

Selon le quotidien Sport, Cubarsí n'a pour l'instant pas été écarté du match, et les prochains jours seront décisifs avant que l'entraîneur Hans Flick ne tranche à son sujet.

De Jong est arrivé à Barcelone hier, dimanche, après avoir quitté le rassemblement de la sélection néerlandaise en raison de quelques pépins physiques.

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À son arrivée dans la cité catalane, il a été aperçu en train de marcher normalement, un signe encourageant quant à sa blessure.

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Le joueur avait suscité des inquiétudes après l'annonce par la Fédération néerlandaise de football qu'il ne se rendrait pas à Berlin pour disputer le match contre l'Allemagne.

Malgré cela, Xavi, sélectionneur des Pays-Bas, s'est voulu rassurant lors de la conférence de presse d'avant-match : « De Jong souffre d'une blessure légère et ne peut pas jouer. Nous avons pris la décision ensemble. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas jouer, point final. »

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À l'issue des examens médicaux passés par le joueur, il a été confirmé que la blessure de De Jong n'est pas grave et que Flick pourra compter sur le milieu néerlandais face à Villarreal, dimanche prochain.

L'international néerlandais bénéficie toujours de la confiance du technicien allemand et aspire à jouer un rôle plus important d'ici la fin de la saison.

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De Jong représente une carte polyvalente pour Flick, qui l'a déjà utilisé au poste d'arrière droit en seconde période du match contre l'Atlético de Madrid, où il a joué un rôle important.

Des doutes autour de la participation de Pau Cubarsí

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Quant à Pau Cubarsí, le défenseur central reste incertain pour le match contre Villarreal au Spotify Camp Nou.

Le jeune défenseur avait été remplacé à la mi-temps du match face à l'Angleterre, sur décision de Luis de la Fuente, ce qui a semé la panique parmi les supporters du Barça.

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Rien d'étonnant à cela : il s'agit du patron de la défense catalane et de l'un des rares défenseurs à n'avoir connu, jusqu'ici, aucun problème physique.

Les premiers signaux concernant l'état du joueur ne laissaient rien présager d'inquiétant, et les examens médicaux ont finalement confirmé qu'il s'agissait d'une surcharge musculaire.

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Dans les prochains jours, le staff médical devra déterminer si une participation du joueur au match contre Villarreal comporte des risques, compte tenu de son importance capitale dans le système de Flick.