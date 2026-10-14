Double bonne nouvelle pour le FC Twente avant son premier match de Ligue Conférence

Le FC Twente se prépare pour son premier match de la phase de ligue de la Ligue Conférence. Comme l’a confirmé l’entraîneur John van den Brom en conférence de presse, il pourra de nouveau compter sur Sondre Ørjasaeter et Filip Thorvaldsen jeudi soir face au FC Thoune. La rencontre arrive toutefois trop tôt pour trois autres joueurs.

Le FC Twente a entamé sa saison européenne par une élimination décevante face à Ferencváros en tour préliminaire de la Ligue Europa, mais s’est qualifié pour la phase de ligue de la Ligue Conférence en éliminant successivement le FC DAC 1904 et le FK Qarabag.

Jeudi, face au champion de Suisse, Thoune, actuellement neuvième d’un championnat à douze équipes, le FC Twente devra faire un premier pas vers la phase à élimination directe. « L’objectif est de passer au tour suivant. Les 36 équipes diront la même chose », explique Van den Brom en conférence de presse.

« Est-ce réaliste ? On ne peut pas le dire pour le moment, mais au vu des matches qui nous attendent, c’est toujours ce qu’il faut viser. C’est notre ambition », poursuit Van den Brom, qui avait atteint les quarts de finale de la compétition en 2023 à la tête du Lech Poznan. « Je me souviens à quel point cette compétition était belle. C’est aussi ce que l’on veut transmettre aux garçons. »

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« Plus on avance dans une telle compétition, plus elle devient belle. L’an dernier, nous avons terminé quatrièmes en Eredivisie et nous pouvons aujourd’hui en profiter en jouant ici. Ce sont des compétitions agréables à disputer. » Ørjasaeter et Thorvaldsen avaient manqué le match du week-end dernier contre le Fortuna Sittard pour cause de maladie.

Les attaquants norvégiens ont repris l’entraînement collectif ces derniers jours et sont suffisamment rétablis pour figurer dans le groupe européen de Van den Brom, qui s’en réjouit : « C’est bien de les retrouver. Filip et Sondre peuvent faire la différence sur les ailes. »

Contrairement à Ørjasaeter et Thorvaldsen, Lars Unnerstall, Max Bruns et Stav Lemkin ne seront pas de la partie. Tous trois ne sont pas suffisamment en forme pour affronter Thoune. Lemkin s’est bien entraîné avec le groupe mercredi matin, mais le match de jeudi arrive juste un peu trop tôt pour le défenseur central.



