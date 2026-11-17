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Arsenal affiche ses ambitions à long terme en cherchant à assurer l’avenir de ses piliers défensifs, à commencer par un nouveau contrat important pour Piero Hincapie. Le club du nord de Londres est en négociations avancées avec l’international équatorien afin de récompenser ses excellentes performances depuis son arrivée en provenance de Bundesliga.

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Arsenal veut récompenser la progression remarquable de Hincapie

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Mikel Arteta et les dirigeants d’Arsenal prennent les devants pour préserver les fondations de leur défense pendant les années à venir. Le club mène actuellement des discussions avancées avec le défenseur Hincapie, âgé de 24 ans, en vue d’une prolongation de contrat à long terme. Depuis son arrivée du Bayer Leverkusen l’été dernier, d’abord à titre temporaire avant que son transfert ne devienne définitif, le Sud-Américain s’est imposé comme un élément indispensable de l’équipe première à l’Emirates Stadium.

Hincapie compte déjà 47 apparitions toutes compétitions confondues avec le club du nord de Londres et s’est affirmé comme un titulaire important. Bien que son contrat actuel coure encore sur plus de quatre ans, Arsenal souhaite reconnaître sa progression rapide. Les nouvelles conditions envisagées devraient comprendre une prolongation de 12 mois de son contrat actuel, assortie d’une augmentation salariale importante reflétant son statut désormais plus élevé dans l’effectif. Selon BBC Sport, cette démarche souligne la volonté du club de décourager tout intérêt potentiel de grands clubs européens rivaux en récompensant ses meilleurs joueurs bien avant l’expiration de leur contrat.

Calafiori, prochain joueur avec qui Arsenal veut discuter d’un contrat revalorisé

Hincapie n’est pas le seul pilier de la défense appelé à s’entretenir avec les dirigeants d’Arsenal. Le club compte également ouvrir des négociations officielles avec le latéral gauche italien Riccardo Calafiori au sujet d’un nouveau contrat. Le joueur de 24 ans a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée de Bologne en 2024 et s’est imposé comme un élément essentiel du dispositif tactique d’Arteta.

Si le contrat actuel de l’international italien ne doit expirer qu’à l’été 2029, le club souhaite préserver l’harmonie et la dynamique de l’effectif en discutant prochainement d’une prolongation. Cette stratégie semble s’inscrire dans une démarche plus large du directeur sportif Edu et d’Arteta visant à bâtir un effectif capable de durer.

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Une vaste campagne de prolongations dans l’effectif

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Les négociations avec Hincapie et Calafiori ne sont que les derniers développements d’une vaste campagne de prolongations de contrats à l’Emirates Stadium. Arsenal approche également des dernières étapes avant de confirmer plusieurs autres prolongations de joueurs de premier plan, qui raviront ses supporters. Le défenseur néerlandais Jurrien Timber figure parmi les joueurs qui devraient signer un nouveau contrat, tout comme l’infatigable milieu de terrain Declan Rice.

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Le club devrait en outre finaliser un nouveau contrat pour le gardien espagnol David Raya, qui s’est solidement imposé comme le numéro un incontesté dans les buts. Cette intense activité des dirigeants montre qu’Arsenal ne laisse plus ses meilleurs éléments entrer dans les dernières années de leur contrat sans chercher à les conserver.