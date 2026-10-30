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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Double bonne nouvelle : les entraînements du Real Madrid s'animent avant le choc face au Racing

A. Guler
Real Madrid
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
LaLiga
Turquie
Espagne

Güler et Courtois

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Le staff technique du Real Madrid a reçu un renfort moral important à quelques heures de la confrontation face au Racing Santander, avec le retour du jeune talent turc Arda Güler aux entraînements collectifs après avoir surmonté ses douleurs musculaires.

Le club merengue a achevé sa troisième séance d'entraînement de la semaine dans la cité sportive de Valdebebas, entièrement concentré sur la 11e journée de la Liga, lors de laquelle il se rendra en tant qu'hôte redoutable chez le Racing Santander dimanche prochain au stade El Sardinero.

Cette séance d'entraînement a été marquée, selon le quotidien espagnol « Sport », par le retour de Güler au sein du groupe de manière normale, après que les douleurs liées à la fatigue musculaire l'ont contraint à effectuer des entraînements spécifiques et individualisés ces derniers jours, ce qui lui permet désormais d'être prêt à étoffer les options de l'entraîneur pour le prochain match.

Valverde : l'inquiétude persiste

En revanche, le flou entoure toujours la situation de la star uruguayenne Fede Valverde, qui continue de faire l'objet d'un suivi médical minutieux.

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01 nov. 2026

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Le milieu de terrain souffre d'une importante fatigue musculaire due à l'énorme effort physique qu'il a fourni lors du Clasico face au Barcelone, poursuivant son programme d'entraînement spécifique sur la pelouse, loin du groupe, ce qui place un gros point d'interrogation sur sa participation au match de dimanche.

Le retour du gardien géant

Sur le plan des gardiens de but, les entraînements ont apporté une autre bonne nouvelle avec le retour du Belge Thibaut Courtois à l'entraînement, pleinement en forme et à plein régime, après sa guérison totale de l'épisode de fièvre qui l'avait éloigné des dernières séances, confirmant ainsi sa pleine disponibilité pour protéger la cage merengue à El Sardinero.

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