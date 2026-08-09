Lamine Yamal, la star du Barça, vit dans une villa luxueuse estimée à plus de 10 millions d'euros, qui comprend une piscine extérieure avec cascade, un terrain de football privé, une salle de cinéma, ainsi que de nombreux équipements haut de gamme.

Selon le journal espagnol Sport, Lamine Yamal, qui vient tout juste de fêter ses 19 ans, est devenu l'un des plus jeunes joueurs à avoir remporté la Coupe du monde et une personnalité qui suscite un vif intérêt médiatique.

Son ascension fulgurante dans le football européen a éveillé une curiosité grandissante autour de sa vie privée, et particulièrement de son lieu de résidence actuel en tant qu'attaquant du Barça.

Lamine a grandi dans le quartier de Rocafonda, à Mataró, avant de connaître des débuts remarqués avec Barcelone et la sélection espagnole.

Yamal a disputé son premier match avec l'équipe première du Barça en 2023, alors qu'il n'avait que 15 ans, et quelques mois plus tard, il a fait sa première apparition avec l'Espagne, devenant le plus jeune joueur à marquer sous le maillot national.

Depuis, il a remporté trois titres de champion, un Championnat d'Europe et une Coupe du monde, devenant un élément essentiel aussi bien au club qu'en sélection.

Une villa luxueuse

Le jeune attaquant réside actuellement dans une villa de luxe à Esplugues de Llobregat, au sein du complexe résidentiel exclusif de Ciudad Diagonal.

Le bien est estimé à plus de 10 millions d'euros et a appartenu par le passé à Shakira et Gerard Piqué, ce qui en fait l'un des lieux les plus emblématiques de l'univers du Barça.

La demeure a été conçue par l'architecte Mireia Admetller en 2012 et s'étend sur plus de 3 800 mètres carrés répartis sur trois étages et deux niveaux en sous-sol.

La maison dispose de larges baies vitrées, d'une piscine extérieure équipée d'une cascade, d'une piscine intérieure, d'une salle de sport privée, d'un terrain de padel, d'une salle de cinéma, d'une cave à vin, d'un studio d'enregistrement et d'un terrain de football privé.

Yamal a conservé le style moderne et lumineux qui caractérisait la décoration de Shakira, mais il a apporté à la villa sa touche personnelle en y disposant les coupes, les trophées et les souvenirs qu'il a accumulés au cours de sa carrière courte mais réussie. Il a également renouvelé le mobilier afin de préserver l'ambiance ouverte et confortable qui caractérisait sa précédente résidence.

Le complexe comprend quatre maisons indépendantes : la première pour les parents de Piqué, la deuxième pour les parents de Shakira, la troisième, qui est la maison principale, appartient désormais au jeune joueur du Barça, tandis que la quatrième est encore en attente de travaux de rénovation. Grâce à sa position surélevée, la villa offre des vues imprenables sur la ville de Barcelone et la mer Méditerranée.

De longues négociations

L'achat de la maison a été conclu après des négociations qui ont duré trois mois, les démarches ayant été menées par l'intermédiaire des avocats, sans la présence des anciens propriétaires.

La maison a été le théâtre de nombreux moments familiaux et médiatiques réunissant Shakira et Piqué, avant de devenir aujourd'hui le nouveau refuge du footballeur, qui entame une nouvelle étape placée sous le signe de la réussite et de la stabilité.

Yamal n'avait que 18 ans lorsqu'il a entamé les démarches d'achat de la maison, et il réside désormais dans l'une des demeures les plus célèbres de Barcelone.