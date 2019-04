Dortmund, Witsel : "Jadon Sancho peut devenir l'un des meilleurs ailiers du monde"

Le milieu de terrain belge a encensé son jeune coéquipier anglais. Il promet un grand avenir à Jadon Sancho s'il continue sur sa lancée.

Jadon Sancho a mis l' à ses pieds en quelques mois. Arrivé en provenance de , libre de tout contrat, à l'été 2017, le jeune ailier anglais a explosé au plus haut niveau. Venu en Allemagne pour avoir du temps de jeu et progresser, Jadon Sancho est devenu titulaire indiscutable au sous les ordres de Lucien Favre compilant neuf buts et dix-sept passes décisives toutes compétitions confondues en quarante matches.

Devenu international anglais, Jadon Sancho est promis à un futur radieux. Encore faut-il que l'ailier anglais confirme dans les prochains mois que ce soit en club ou en sélection nationale, là ou beaucoup de ses compatriotes annoncés comme de grandes promesses ont échoué par le passé. Mais l'Anglais de 19 ans est bien entouré au Borussia Dortmund et a vraisemblablement conquis ses coéquipiers et particulièrement l'un des cadres de l'équipe.

Dortmund veut conserver sa pépite

Dans une interview accordée à Copa 90, Axel Witsel, présent aux côtés de Marco Reus, a encensé Jadon Sancho : "C’est bien parce qu’il a une chance ici en Allemagne. Les joueurs anglais restaient en , mais ce que Jadon Sancho est en train de faire est incroyable. Il a beaucoup de qualité, je pense qu'il peut être l'un des meilleurs ailiers du monde s'il continue à travailler dur et à nous écouter un peu!".

En début de semaine, Michael Zorc a affiché son envie de conserver à tout prix le phénomène anglais dans les colonnes de Bild : "Jadon Sancho jouera pour le Borussia Dortmund lors de la prochaine saison. Nous planifions l’avenir avec lui. Même si je réalise aussi que la publicité - notamment pour des clubs anglais - devient plus forte autour de lui, cela va le tirer vers le haut. Il ne va certainement pas jouer jusqu’à sa retraite à Dortmund. Cela aussi fait partie de la vérité".

Selon la presse anglaise, préparerait une offre pharaonique pour l'international anglais du Borussia Dortmund. Le club de la Ruhr n'est bien évidemment pas vendeur et réclamerait plus de 100 millions d'euros pour faire fuir les possibles acquéreurs du phénomène anglais. À l'image de Raheem Sterling, Jadon Sancho incarne le futur du football anglais et regorge de talent, il va devoir continuer à grandir et à enflammer les pelouses d'Europe.