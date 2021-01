Dortmund, Watzke : "Sancho s'était déjà préparé à un changement"

Le dirigeant du BVB a déclaré que la perte de forme de l'international anglais cette saison était due à la distraction des rumeurs de transferts.

Le dirigeant du , Hans-Joachim Watzke, a affirmé que Jadon Sancho avait perdu sa concentration alors qu'il a été annoncé avec insistance à , admettant que l'ailier s'était "déjà préparé pour un changement". L'avenir de Sancho à Westfalenstadion a fait l'objet de nombreuses spéculations pendant le mercato estival après que Manchester United ait identifié le joueur de 20 ans comme sa cible principale.

Les négociations se sont poursuivies pendant quelques mois mais le Borussia Dortmund a finalement tenu bon demandant 100 millions d'euros pour l'ailier anglais, que les Red Devils ont refusé de mettre en raison de l'incertitude financière causée par la crise des coronavirus. La forme de Sancho a considérablement baissé depuis la conclusion de la saga estivale, l'international anglais n'ayant réussi à marquer que cinq buts en 19 apparitions pour Dortmund dans la première moitié de la campagne 2020-21.

Hans-Joachim Watzke pense que parler d'un éventuel déménagement à Old Trafford a servi à distraire la star anglaise qui avait auparavant joué sans aucune pression sur ses épaules. "Inconsciemment, Jadon s'était probablement déjà préparé un peu à un changement", a déclaré le chef de Dortmund à Kicker. "Je pense qu'il y avait au moins tellement pensé qu'il a perdu son aisance. Je l'ai trouvé en train d'essayer très dur pendant des semaines".

Sancho en manque de confiance

Hans-Joachim Watzke en a rajouté une couche sur les difficultés de Jadon Sancho cette saison : "La plus grande différence est qu'il avait l'habitude de ne pas penser à sa prochaine action de balle. Maintenant, il y pense, et le dixième de seconde qui lui manque est souvent exactement celui dans lequel l'adversaire est déjà sur lui. Plus vous essayez en tant que personne créative, plus cela devient souvent difficile".

Jadon Sancho a rebondi en marquant lors de la victoire 2-0 de Dortmund à domicile contre Wolfsburg ce week-end, et Watzke espère que sa bonne performance servira de tremplin au jeune attaquant pour retrouver son meilleur niveau. "Je pense qu'il a besoin de deux ou trois bonnes performances consécutives, puis les choses s'amélioreront rapidement", a-t-il déclaré. "Il est toujours l'un des plus grands talents qui soit".

Le Borussia Dortmund et Sancho seront de retour en action lorsqu'ils se rendront au le 9 janvier, avec peu de marge d'erreur restante alors qu'ils chassent le leader actuel de la , le . Le BVB a connu une fin d'année 2020 en demi-teinte, notamment en l'absence d'Erling Haaland, et a accumulé du retard au classement sur le Bayern Munich, mais aussi sur le RB Leipzig.