Dortmund-Tottenham - Mauricio Pochettino pousse un coup de gueule contre le calendrier

Le manager de Tottenham n'a pas caché son agacement au sujet du calendrier à la veille de la seconde manche contre Dortmund.

Après avoir signé un large succès en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund (3-0) il y a trois semaines, Tottenham aurait toutes les raisons d'aborder sa seconde manche avec confiance et sérénité. Mais en conférence de presse ce lundi soir, c'est plutôt une certaine tension que Mauricio Pochettino a laissé transparaître.

En cause, le calendrier surchargé. Le manager des Spurs regrette que son équipe ait un jour de récupération de moins que son adversaire.

"Dans ce type de match, en huitième de finale, il est important pour une équipe d'avoir 24 heures de plus pour se préparer. Nous n'avons pas eu le temps de préparer l'équipe. La seule chose qu'on peut faire, c'est parler, et ne pas parler trop, parce que les joueurs ont besoin de récupérer d'un derby contre Arsenal. Et tout le monde sait ce que ça signifie. Je n'attaque personne, mais je veux le même temps de préparation que nos adversaires", a-t-il tonné, prenant en exemple le report du match entre Nîmes et Rennes pour permettre au club breton de préparer au mieux son choc en Europa League contre Arsenal.

"Nous avons besoin d'aide de la Fédération ou de la Premier League. Regardez ce qu'il s'est passé pour Rennes, ils ont reporté un match de championnat pour leur permettre de se préparer à rencontrer Arsenal...".

Il a aussi été question de l'importance de la Ligue des champions, et du caractère aléatoire des résultats dans cette prestigieuse compétition. "Dans une compétition comme la Ligue des Champions, comme en Ligue Europa oudans les coupes nationales, il ne suffit pas seulement de gagner des matchs, il faut être plus chanceux que l'adversaire, parfois, pour arriver à disputer la finale", a-t-il souligné.

"Je pense que de nombreuses circonstances sont nécessaires pour arriver à la finale, et aller au bout ne signifie pas qu'on est la meilleure équipe. Pour moi, le plus important est toujours la Premier League ou la Bundesliga. L'équipe la plus constante gagne toujours et la meilleure équipe bat toujours les 19 autres adversaires (au classement)".



Pochettino reste néanmoins positif sur la capacité de son équipe à finir le travail. "Ma conviction, bien sûr, est que nous pouvons battre n'importe quelle équipe, mais maintenant je pense que nous devons faire un très bon travail, être professionnels, être agressifs et essayer d'oublier le match aller. Dans notre ambition et notre esprit, nous sommes toujours positifs. Nous avons confiance en nous et, bien sûr, vous pouvez battre n'importe quelle équipe".



A noter que Pochettino ne pourra pas encore compter sur Dele Alli pour ce match, malgré le retour à l'entraînement du milieu offensif anglais.