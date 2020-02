Dortmund - Thorgan Hazard veut venger son frère et prévient Thomas Meunier

Le milieu offensif belge du Borussia Dortmund s'apprête à retrouver son compatriote, qui avait blessé son frère Eden en novembre dernier.

Le huitième de finale de ce mardi soir entre Dortmund et le PSG offre son lot de duels alléchants, parmi lesquels celui entre Thorgan Hazard et Thomas Meunier, qui pourraient se retrouver face à face s'ils sont titularisés par leurs entraîneurs respectifs.

Une confrontation attendue par le milieu offensif, comme il l'a laissé entendre dans un interview à La Dernière Heure, affirmant vouloir venger son grand frère Eden, involontairement blessé à la cheville par Thomas Meunier en novembre dernier et tout juste de retour sur les terrains face au Celta Vigo (2-2).

"J’ai une revanche à prendre pour mon frère, a-t-il ainsi plaisanté. Il a blessé mon frère (rires). On me l’a déjà dit, hein (rires). Si Thomas (Meunier) me met un coup, je le lui rendrai ; je ne suis pas comme Eden (rires). Il n’a pas voulu le blesser comme cela. Quand tu vois le choc, tu vois que c’est une faute et tu ne te dis pas qu’il aura besoin de trois mois pour revenir."