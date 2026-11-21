Le Borussia Dortmund est le nouveau leader du championnat d’Allemagne. Le club de Joey Veerman s’est imposé 1-0 sur le terrain du Borussia Mönchengladbach et passe ainsi devant le Bayern Munich.
Vendredi soir, le Bayern Munich s’est ridiculisé en concédant un match nul 1-1 à domicile face au FC Cologne.
Grâce aux points perdus par le Bayern, Dortmund pouvait passer devant le Rekordmeister en cas de victoire. C’est chose faite, mais cela n’a pas été facile.
Sans Veerman dans le onze de départ, Dortmund a éprouvé de grandes difficultés face à Mönchengladbach, lanterne rouge du championnat, dont le capitaine Kevin Diks était titulaire. Ko Itakura était suspendu et absent.
En première période, Gladbach, pourtant dernier du classement, a eu le meilleur du jeu. Robin Hack a placé une tête juste au-dessus du but et l’Américain Joe Scally a vu sa tentative de vingt mètres passer de peu à côté.
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Dortmund a haussé le ton en seconde période. Les visiteurs se sont procuré de plus en plus d’occasions, notamment après l’entrée en jeu de Veerman à la 60e minute.
Après 80 minutes de jeu, Felix Nmecha a débloqué la situation pour Dortmund. Dos au but, Marcel Sabitzer a remis le ballon à Nmecha dans un espace réduit. Situé juste à gauche de la surface de réparation, Nmecha n’a pas hésité et a frappé du pied gauche.
Le tir, qui semblait pouvoir être arrêté, a rebondi inopinément par-dessus le bras du gardien Daniel Batz, permettant finalement à Dortmund de repartir avec la victoire.