Dortmund - Reus : "Nous avons fait trop peu offensivement"

Le Dortmund et Shalke 04 n'ont pu se départager lors du derby de la Ruhr. Le capitaine du Borussia avait un sentiment mitigé après la rencontre.

Le a été bien trop peu dangereux pour faire tomber son voisin de Shalke 04 lors du derby de la Ruhr ce samedi (0-0). Une prestation insuffisante surtout dans le secteur offensif jusque dans les 20 dernières minutes, comme l'a reconnu le capitaine Marco Reus en zone mixte après la rencontre.

"Ce n'est qu'un point et il faut dire clairement que nous avons eu un peu de chance en première période dans deux ou trois situations. Il y a eu une tête sur la barre transversale et une frappe au but. Je dois dire qu'au cours des 70, 75 premières minutes nous n'avons pas beaucoup joué devant. Nous nous sommes réveillés trop tard pour exercer une pression", a-t-il estimé.

"On a alors pu voir que quand on mettait la pression, on pouvait devenir dangereux. Mais comme je l'ai dit, nous n'avions pas fait suffisamment auparavant et nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette performance. Le seul point positif est de ne pas avoir encaissé de but."

"C'est une période difficile pour nous. Dans quatre jours contre Gladbach, nous devons montrer un visage différent devant, juste un peu plus de courage. Je pense que Gladbach pressera très fort comme samedi dernier. Nous devons simplement mieux nous déplacer dans les salles et avoir plus confiance en notre jeu."

Cette rencontre contre M'gladbach ce mercredi (20h45) sera le deuxième tour de la Coupe d' . Pour ce qui est du championnat, les hommes de Lucien Favre retrouveront Wolfsburg le samedi 2 novembre (15h30).