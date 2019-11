Dortmund - Reus incertain contre l'Inter

Sorti sur blessure samedi, le capitaine du Borussia pourrait manquer la réception de l'Inter en Ligue des champions ce mardi (21h).

Le pourrait être contraint de se passer des services de son capitaine ce mardi en . Les hommes de Lucien Favre accueillent l' dans une rencontre qui pourrait s'avérer décisive en vue de la qualification puisque les deux équipes comptent quatre points après trois journées.

"Nous nous sommes entraînés dimanche et lundi matin. Je ne sais pas encore si Marco [Reus] pourra jouer. On verra plus tard, même demain", a déclaré l'entraîneur suisse à propos de son attaquant.

🗯 #Favre: "Bis jetzt kann ich nichts dazu sagen, ob Marco #Reus spielen kann, oder nicht. Wir müssen das Training heute und den morgigen Tag abwarten." #BVBINTER — Borussia Dortmund (@BVB) November 4, 2019

Reus avait été remplacé par Mario Gotze peu avant la demi-heure de jeu samedi lors de la victoire de son équipe contre Wolfsburg (3-0).

À l'aller, les Allemands s'étaient inclinés en face à l'équipe dirigée par Antonio Conte (0-2) et voudront prendre leur revanche devant leur public. Dans la même poule, Barcelone tentera de prendre ses distances en tête à domicile contre le Slavia Prague.