Dortmund - Reus, Alcacer, Weigl et Piszczek sont tous forfaits contre Tottenham

Le Borussia Dortmund sera diminué pour affronter Tottenham en huitième de finale aller de Ligue des champions, ce mercredi soir.

Le Borussia Dortmund se déplace ce mercredi soir à Wembley pour défier Tottenham en huitième de finale aller de Ligue des champions (21h) avec plusieurs absents de marque.

En plus de son capitaine Marco Reus, blessé en coupe la semaine passée, Lucien Favre devra également se passer de plusieurs cadres pour ce match déterminant. Le buteur Paco Alcacer (inflammation de l'épaule), le milieu Julian Weigl (grippe) et le défenseur Lukasz Piszczek (problèmes au pied) sont, eux aussi, forfaits.

Plusieurs absents aussi à Tottenham

Ce match est le premier des trois affrontements entre clubs anglais et allemands, avant Shalke 04-Manchester City et Liverpool-Bayern Munich. Du côté de Tottenham, deux joueurs importants du secteur offensif seront également absents : Harry Kane et Dele Alli.