Dortmund-PSG - Le groupe parisien avec Neymar

Le Paris Saint-Germain s'envole pour Dortmund avec un groupe de 21 joueurs, dans lequel figurent notamment Neymar et Presnel Kimpembe.

Tenu en échec, samedi, sur la pelouse de l'Amiens SC (4-4), le s'est envolé pour l' avec un groupe bien plus étoffé que celui qui était présent en Picardie. Huitième de finale de Ligue des Champions oblige, Thomas Tuchel a en effet convoqué un groupe de 21 joueurs, dans lequel figurent les meilleurs éléments du club francilien. Longtemps incertain, le Brésilien Neymar est bel et bien présent, au même titre que Juan Bernat et Presnel Kimpembe.

Un groupe presque au complet pour affronter Dortmund

Face au , et dans un Signal Iduna Park qui s'annonce survolté, le Paris Saint-Germain pourra donc aligner son équipe type pour tenter de décrocher un bon résultat en vue d'une qualification pour les quarts de finale. En défense, Marquinhos et Thiago Silva sont présents.



Dortmund : le PSG arrive ce midi, entraînement à 19h au Signal Iduna Park

Il en va de même pour Thomas Meunier, qui fait son retour après avoir été mis au repos face à Amiens. Devant, Paris pourra s'appuyer sur son quatuor offensif, tandis qu'Edinson Cavani, titulaire en Picardie, est lui aussi du voyage. Bref, tous les voyants sont au vert pour faire face à la marée jaune qui attend le Champion de , mardi soir (21h00). À noter toutefois que Leandro Paredes n'est pas du voyage (choix du coach), au même titre que Colin Dagba et Abdou Diallo, blessés.

