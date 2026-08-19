Selon un rapport de Sky, deux noms figurent avant tout sur la liste de ceux qui pourraient être amenés à se chercher un nouveau club en cas d’offre adéquate : l’attaquant Fabio Silva et le milieu de terrain Carney Chukwuemeka.

Tous deux ont rejoint les Schwarzgelben seulement l’été dernier pour un montant similaire, à savoir environ 20 millions d’euros, mais n’ont pas totalement convaincu chacun lors de leur première saison sous le maillot de Dortmund.

Alors que l’attaquant portugais a eu la vie dure en attaque et a le plus souvent dû se contenter d’un rôle de doublure derrière l’indiscutable Serhou Guirassy, l’Autrichien de naissance a été gêné par plusieurs petites blessures, qui l’ont sans cesse freiné dans la concurrence au milieu de terrain axial.

Selon Sky, le club ne mettrait pas de bâtons dans les roues aux deux joueurs si un club intéressé était prêt à payer. Pour Silva, « Dortmund ne serait pas opposé à l’idée de voir arriver une offre autour de 20 millions d’euros », et dans le cas de Chukwuemeka, une somme d’un niveau similaire satisferait probablement aussi les dirigeants du BVB.

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Quelle concurrence pour Fabio Silva et Carney Chukwuemeka au BVB ?

Au moins en matière de temps de jeu, la saison à venir devrait sans doute être tout aussi difficile pour les deux que l’an dernier. En attaque, le BVB s’est renforcé avec ambition avec Konstantinos Karetsas et Giannis Konstantelias, et Guirassy est lui aussi toujours sous contrat à Dortmund, même s’il a été associé par moments à un départ.

Dans l’axe du milieu de terrain, l’international Felix Nmecha et Jude Bellingham, très en vue pendant la préparation, sont pour l’instant considérés comme des titulaires, sachant qu’un joueur supplémentaire a été recruté pour ce poste avec Joey Veerman, en provenance du PSV Eindhoven.

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Fabio Silva est-il tenté par un départ en Espagne, au Real Betis ?

Dans le cas de Silva, il y aurait même déjà de premiers intérêts concrets. Comme le rapporte le Bild en se référant à la chaîne de télévision espagnole 101TV de Séville, une délégation du Real Betis s’est rendue à Dortmund en début de semaine afin de pousser pour un transfert de l’attaquant portugais vers l’Espagne.

Selon ces informations, les dirigeants du club emmenés par Ramon Alarcon Rubiales et Alvaro Ladron auraient fait du joueur de 24 ans leur « cible de transfert numéro un ». Ils privilégieraient toutefois un prêt avec option d’achat, qui deviendrait obligation d’achat en cas d’atteinte de certains objectifs sportifs. Outre le Real Betis, la Real Sociedad aurait également des vues sur l’international portugais à une sélection.

En interne, Silva aurait clairement fait savoir au cours de la préparation estivale qu’il voulait faire face à la concurrence au BVB et s’y imposer. Son contrat à Dortmund court encore jusqu’en 2030. Si Silva venait malgré tout à partir au final, le BVB devrait encore une fois intervenir sur le marché des transferts.