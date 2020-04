Dortmund - Merson : "Sancho ne partira pas pour £100M"

L'ancien joueur des Gunners Merson estime que le football va quelque peu changer après la crise du coronavirus, et notamment les prix des transferts.

Selon Paul Merson, Jadon Sancho ne quittera pas le cet été pour des frais de transfert astronomiques en raison de la pandémie de coronavirus.

Le joueur de 20 ans a été évoqué comme une cible pour plusieurs clubs dont pour une somme de plus de 100M€ - ce qui en ferait le joueur anglais le plus cher de l'histoire. Cependant, avec l'épidémie actuelle de Covid-19 qui met un terme au football dans le monde entier et qui exerce une pression financière importante sur les clubs, l'ancien milieu de terrain d' Merson pense que les transferts d'argent importants vont disparaître pendant un certain temps.

"Tout le discours sur le fait que Jadon Sancho nécessite une indemnité de transfert de plus de 100 millions de livres sterling a été balayé, si vous voulez mon avis", a déclaré Merson dans sa chronique hebdomadaire du Daily Star.

"On dit du Borussia Dortmund qu'il exige plus que ce chiffre pour l'un des jeunes talents les plus prometteurs d'Europe, mais il peut l'oublier. "Il n'y a aucune chance que cela se produise. C'est fini.

"Les meilleurs clubs ne peuvent pas mettre leur personnel en congé et commencer à investir de telles sommes dès que le mercato s'ouvre. Ce n'est pas seulement le prix, mais avec des joueurs comme cela viennent des salaires très élevés et cela ne va tout simplement pas se produire.

"Le paysage a changé, non seulement pour tout le monde sur la planète, mais aussi pour le football. De très grosses sommes d'argent pourraient ne pas être mises sur la table pendant un certain temps.

"Avec la situation financière actuelle, que penseraient les clubs qui ont du mal à payer leur personnel quand le jour de la date limite de transfert ils verraient apparaître à l'écran que 900 millions de livres sterling ou autres ont été dépensées pour acheter des joueurs ? Il y aurait un tollé."