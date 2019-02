Dortmund - Marco Reus de retour à l'entraînement

A une semaine du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Tottenham, le capitaine du Borussia a effectué son retour à l'entraînement.

Marco Reus a repris l'entraînement ce lundi avec le Borussia Dortmund. Une excellente nouvelle pour Lucien Favre, dont l'équipe est engagée dans une course au titre effrenée avec le Bayern Munich. Le club de le Ruhr s'est en effet imposé contre le Bayer Leverkusen ce dimanche (3-2), conservant ses trois points d'avance sur son rival bavarois.

Le Borussia Dortmund est également toujours en lice en Ligue des champions, même si une qualification en quarts de finale paraît hypothétique après la lourde défaite du match aller à Wembley contre Tottenham (0-3). Les coéquipiers de Jadon Sancho tenteront toutefois de renverser cette situation compromise mardi 5 mars sur leur pelouse (21h). Un magnifique challenge pour lequel la présence de leur capitaine ne serait pas de trop.

L'international, récemment désigné meilleur joueur allemand de 2018, était absent depuis une blessure musculaire survenue en Coupe d'Allemagne il y a trois semaines. Il était en effet sorti à la mi-temps lors de l'élimination des siens au troisième tour de la coupe face au Werder Brême (3-3, 2-4 aux tab). Une décision qui faisait suite à un risque de blessure "trop important", selon son directeur sportif, Michael Zorc.

L'article continue ci-dessous

Sans lui, les Borussen n'ont remporté qu'un seul de leur quatre matches, s'inclinant lourdement à Tottenham et concédant deux matches nuls handicapants dans la course au titre contre Hoffenheim (3-3) et Nuremberg (0-0). Deux résultats négatifs qui ont permis au Bayern Munich de réduire l'écart et de ne plus compter que trois points de retard sur son concurrent en tête du championnat, alors qu'il reste encore 11 journées à disputer.

Marco Reus pourrait être rétabli pour le prochain match du leader de Bundesliga, ce vendredi à Augsbourg (20h30). Depuis le début de la saison il a su se montrer indispensable dans l'excellent parcours du Borussia, évitant également d'être trop souvent blessé - malgré ce pépin musculaire donc - comme ce fut le cas ces dernières saions. En 27 apparitions toutes compétitions confondues, l'ainternational allemand a inscrit 17 buts et délivré 10 passes décisives, ce qui en fait le joueur le plus décisif de la meilleur attaque de Bundesliga.