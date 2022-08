Dortmund, les confessions émouvantes de Sébastien Haller sur son cancer

Sebastien Haller dit qu'il se sent "très bien" alors que l'attaquant du Borussia Dortmund suit un traitement pour une tumeur testiculaire maligne.

Sébastien Haller a connu un été mitigé. Tout d'abord transféré de l'Ajax Amsterdam au Borussia Dortmund, l'attaquant franco-ivoirien se voyait récompensé après sa belle saison avec le club néerlandais et notamment sur la scène européenne. Chargé de remplacer Erling Haaland, Sébastien Haller s'apprêtait à aborder un nouveau défi de taille dans sa carrière.

"Je marche tous les jours, je me sens bien"

Néanmoins, l'international ivoirien a été coupé en plein vol. L'ancien de l'Ajax Amsterdam a dû renoncer à toute activité footballistique après avoir reçu appris être atteint d'un cancer suite à des examens en raison d'une plainte de ne pas s'être senti bien pendant la pré-saison. Le joueur de 28 ans est maintenant sur la voie de la guérison et, bien qu'il soit naturellement réticent à fixer un délai pour son retour à la compétition, il est positif quant aux progrès qu'il a réalisés en peu de temps.

Dans une interview accordée à ESPN, Sébastien Haller a donné de ses nouvelles et semble très positif quant à son avenir : "Avec ce traitement, tu vas à l'hôpital pendant cinq jours et tu es sous intraveineuse pendant 24 heures. Vous ne pouvez pas bouger, vous restez simplement allongé dans votre lit. Surtout pendant ces jours, vous perdez de la force musculaire et de la forme physique. Le premier jour de mon retour, j'ai commencé à marcher et je suis allé à la salle de gym".

Mon objectif : revenir sur le terrain, jouer pour le "Mur Jaune" et marquer mon premier but"

"Je pense que les gens d'Amsterdam m'ont aussi vu courir dans les bois. Mon kiné était là. Ma femme et ma mère étaient là, donc je pouvais bien manger aussi. Je marche tous les jours et vérifie mon corps. Je n'ai pas perdu tant que ça après deux semaines. Je suis même au même niveau qu'il y a quelques mois. C'est bon signe et j'espère que ça restera comme ça. Je me sens très bien", a ajouté l'attaquant du BVB.

L'international ivoirien a hâte d'évoluer devant le "Mur Jaune" : "Disons que ce n'est pas le meilleur moment pour franchir cette étape, car il me faudra quelques mois. L'important est que je ne perde pas trop de masse musculaire. Je dois rester en forme et un mois avant mon retour sur le terrain, je travaillerai à nouveau avec le ballon. Maintenant, la chose la plus importante est que mon corps se sente bien. Mon premier objectif est de revenir sur le terrain, de jouer pour le "Mur Jaune" et de marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et plein d'émotions".

Sébastien Haller a rejoint Dortmund en juillet pour 34,5 millions d'euros, les géants de la Bundesliga cherchant à remplacer Erling Haaland, parti à Manchester City. La famille du football mondial souhaite à Sébastien Haller le meilleur rétablissement possible, en espérant qu'il sera bientôt de retour à ce qu'il fait de mieux : marquer des buts.