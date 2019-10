Dortmund - Jadon Sancho lourdement sanctionné pour être revenu en retard de sélection

Le jeune prodige anglais aurait reçu une amende de 100 000 euros en plus d'avoir été écarté du match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.

Le ne rigole pas avec les règles et la discipline : Jadon Sancho d'ailleurs pu s'en apercevoir ces dernières heures. Revenu tardivement de la sélection anglaise en fin de semaine dernière, le jeune attaquant a été immédiatement sanctionné par sa direction.

Le BVB a d'abord décidé de l'écarter pour la réception du en championnat samedi (victoire 1-0). De plus, selon Bild, l'ancien joueur de aurait reçu une amende de 100 000 euros, un montant colossal pour un simple retard.

"Il faut fixer des limites"

Michael Zorc, l'un des principaux dirigeants du club allemand, a recadré publiquement Sancho et l'a incité à être plus rigoureux. "Jadon est un garçon décent. Je l’aime beaucoup. Il est encore en phase d’apprentissage et teste peut-être même ses limites. Alors, il faut fixer des limites."

Cependant, après cette mise à l'écart, le jeune prodige anglais devrait bien être de la partie pour le choc en contre l' ce mercredi.