Dortmund, Hummels : "J'enseigne à Haaland à marquer comme Lewandowski"

Le défenseur allemand a plaisanté sur le fait d'aider l'adolescent norvégien à marquer et ce dernier lui rappelle l'ancienne star du Borussia.

Arrivé cet hiver en provenance du RB après une partie de saison tonitruante, Erling Haaland confirme toutes les promesses placées en lui. Le grand saut vers la n'a semble-t-il pas gêné le moins du monde le prodige norvégien. Remplaçant de luxe de Lucien Favre, Erling Haaland a déjà inscrit sept buts en seulement trois rencontres de . Un ratio incroyable qui fait déjà de lui le onzième meilleur buteur du championnat allemand.

Si certains pensaient que les statistiques ronflantes de l'attaquant norvégien étaient avant tout dû à la faiblesse du championnat autrichien, ce dernier a remis l'église au milieu du village en prouvant à quel point c'est un véritable buteur exploitant chaque opportunité se présentant à lui. Erling Haaland épate du côté du , au point de faire penser au dernier grand buteur du club, désormais sous les couleurs du : Robert Lewandowski.

"Il n'est pas encore au niveau de Lewandowski"

Dans une interview accordée à WELT, Mats Hummels a plaisanté sur l'apport qu'il donne au Norvégien et l'a comparé avec l'ancienne star du BVB : "Haaland réalise de bonnes choses. Bien sûr, je lui donne quelques conseils sur la façon dont cela fonctionne. Il a plus de buts en 57 minutes que je n'en marquerai toute la saison". Le défenseur central ne compte pas le moindre but en dix-huit matches de Bundesliga cette saison.

"J'espère que Haaland restera aussi longtemps que je serai ici. Du moins, je le souhaite. J'ai joué avec Robert Lewandowski pendant de nombreuses années, donc je connais un bon attaquant quand j'en vois un. Erling Haaland n'est pas encore au même niveau", a ajouté le défenseur du Borussia Dortmund. Mais l'attaquant norvégien est encore très jeune et a du temps devant lui pour se hisser au niveau du Polonais qui fait incontestablement partie des meilleurs à son poste.

Avec l'apport d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund peut aisément espérer avoir son mot à dire dans la course au titre puisque le classement est très serré en . Le club de la Ruhr compte trois points de retard sur le Bayern Munich, leader du championnat. Erling Haaland aura aussi certainement envie de jouer le trouble-fête en , lui qui a déjà brillé dans la compétition avec Salzbourg, en marquant face au PSG.