Dortmund - Gotze : "Je n'étais pas préparé aux attentes après mon but en finale"

Vice-champion d'Allemagne avec Dortmund, Mario Gotze est revenu sur son parcours chaotique depuis ses début pour le BVB, en 2009.

Mario Gotze est revenu à un très bon niveau cette saison du côté du , qui a terminé la saison à deux points du . Dans un article rédigé dans The Players' Tribune, l'international allemand se livre sur sa carrière, fait de hauts - comme son but en finale de Coupe du Monde - et de bas, avec ses deux années de blessures à répétition qui ont suivi.

Sur Jurgen Klopp

"Il savait comment me gérer. C'était un enyraîneur exceptionnel, mais le plus important pour moi comme jeune joueur était sa personnalité. Je n'ai jamais rencontré un entraîneur qui soit aussi naturellement marrant."

Son départ du Bayern à 20 ans

"Je sais que c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent toujours pas comprendre. Ce n'est pas une décision prise à la légère. C'était la décision la plus difficile de ma vie, et cela m'a pris du temps. Le Bayern m'avait approché la saison précédente et j'avais décidé de ne pas y aller. Mais quand Pep Guardiola a été annoncé pour reprendre l'équipe, je ne savais pas quoi faire. J'ai décidé d'y aller, sans en comprendre les conséquences."

Sur Guardiola

"C'est difficile pour moi de dire qu'aller au Bayern était une erreur, parce que j'ai beaucoup appris sur le football avec Pep. Il pouvait parler de tactique pendant des heures, j'ai appris à voir le jeu depuis une perspective nouvelle. Le niveau d'entraînement était le plus intense et le plus méticuleux que j'ai connu. C'était une expérience spéciale de le côtoyer donc je suis partagé quand je repense à cette époque."

Sur le Mondial 2014...

"La vie est étrange. Les gens parlent de mon but en finale, mais ils ont oublié à quel point ce tournoi a été mauvais pour moi. Tout le monde a oublié que j'avais été remplacé à la mi-temps contre l' en huitièmes. Pas moi. Je n'étais pas titulaire en quarts contre la et n'ai pas joué du tout en demie contre le . C'était probablement le moment le plus triste de ma vie. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver.

... et son but en finale

"Ce but est plus qu'un rêve. Mais ce qui m'a donné le plus de joie est la façon dont j'ai géré les jours avant le match. J'étais au plus bas, et soudain, je suis devenu un héros et nous étions champions du monde. Je n'étais pas préparé aux attentes.

Sur les blessures

"Durant les deux années qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de problèmes de blessures. Je m'entraînais beaucoup pour être à la hauteur et j'étais très mal, je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Beaucoup de gens disaient que c'était la fin de ma carrière. J'ai dû me soigner et prendre du recul pendant quelques mois pour récupérer."

Sur son retour à Dortmund

L'article continue ci-dessous

"La meilleure décision que j'ai prise à ce moment-là était de revenir à Dortmund. (...) J'ai une vision différente du club maintenant. Beaucoup des personnes qui étaient en colère contre moi quand je suis parti m'ont accueilli de nouveau, ce que j'apprécie beaucoup."

Sur sa saison

"Je veux remercier les supporters de Dortmund pour m'avoir soutenu cette saison, c'était vraiment spécial pour moi. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Personellement, j'ai été tout en haut et tout en bas. (...) Je veux simplement dire que ce club a une part à part dans ma vie, et je suis heureux de profiter à nouveau du football."