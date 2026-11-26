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Le Borussia Dortmund aurait fixé un prix très élevé pour le jeune Joane Gadou après une série de performances remarquées avec le leader de la Bundesliga. Le défenseur français est rapidement devenu l’un des jeunes talents les plus convoités d’Europe, suscitant l’intérêt de plusieurs grands clubs.

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Les grands clubs européens suivent le jeune talent du BVB

La course à la signature de Gadou, le défenseur de Dortmund, s’intensifie alors que les grands clubs européens commencent à concrétiser leur intérêt pour ce talentueux défenseur central. Après sa prestation autoritaire lors du match nul 1-1 de Dortmund contre Arsenal en Ligue des champions mardi, le joueur de 19 ans a vu sa cote grimper sur tout le continent. Des recruteurs de Premier League, de Liga et de Ligue 1 se rendent régulièrement au Signal Iduna Park pour suivre sa progression rapide cette saison.

Selon des informations de BILD, citées par Bulinews, le club du nord de Londres n’est que l’un des nombreux prétendants de premier plan : Liverpool, Manchester United, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain suivent eux aussi le joueur de près. Le Français polyvalent s’est adapté sans difficulté à la vie en Allemagne et s’est imposé comme un pilier de Dortmund, actuellement en tête de la Bundesliga devant le Bayern Munich.

La capacité de Dortmund à faire progresser les jeunes talents est bien connue, mais la rapidité de l’ascension de Gadou en a surpris plus d’un. Arrivé du RB Salzbourg l’été dernier pour une somme légèrement inférieure à 20 millions d’euros, le défenseur a immédiatement justifié l’investissement du club. Sa présence physique et son sang-froid balle au pied en ont fait un élément indispensable pour le club de Westphalie, qui vise des titres sur la scène nationale et européenne en 2026.

Dortmund réclame une somme record

Les dirigeants du BVB ont conscience de l’engouement croissant autour de leur jeune joueur et ont adopté une position ferme concernant son avenir. Selon les informations rapportées, le club n’envisagerait même pas d’entamer des discussions pour moins de 80 millions d’euros. Ce prix élevé vise à dissuader les prétendants lors du prochain mercato de janvier, Dortmund étant déterminé à conserver son atout majeur pour mener la course au titre durant la seconde moitié de la saison.

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Cette somme considérable reflète à la fois le potentiel à long terme de Gadou et son influence immédiate sur l’équipe première. Régulièrement titulaire depuis son arrivée, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs, neutralisant notamment des attaquants recrutés à prix d’or lors de récentes rencontres européennes. Pour des clubs comme Arsenal et Liverpool, recruter un défenseur doté d’un tel potentiel exigerait un investissement financier important, comparable à leurs transferts défensifs les plus coûteux.

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Gadou affiche de grandes ambitions

Alors que les discussions entre dirigeants portent sur sa valeur et le montant d’un éventuel transfert, le joueur reste concentré sur son objectif : atteindre le sommet de son sport. L’international français chez les jeunes ne manque pas de confiance et a récemment exprimé son souhait d’être considéré comme le meilleur joueur du monde à son poste. Sur le terrain, ses prestations sont régulièrement à la hauteur de ses ambitions, faisant encore grimper sa valeur marchande au fil des semaines.

« Je ne me fixe aucune limite. Je veux figurer parmi les meilleurs joueurs à mon poste. C’est mon ambition », a déclaré le défenseur français lors d’un récent entretien avec Ruhr Nachrichten.

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La solidité défensive, une priorité pour les prétendants au titre

L’importance de la solidité défensive revient régulièrement dans toute la ligue, même les adversaires reconnaissant la nécessité de disposer de joueurs de très haut niveau en défense. Préserver cette assise défensive sera essentiel pour Dortmund s’il veut résister au Bayern Munich et à Fribourg dans la course au titre. Avec Gadou au cœur de ses projets, le club s’estime bien placé pour rivaliser, malgré l’intérêt venu d’Angleterre et d’Espagne. À moins qu’un club ne soit prêt à payer la somme vertigineuse de 80 millions d’euros demandée, le jeune défenseur devrait rester en Allemagne et y poursuivre sa remarquable progression dans un avenir proche.