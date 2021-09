Dortmund : Erling Haaland sera "difficile" à retenir

Le PDG Hans-Joachim Watzke admet qu'il sera difficile - mais pas impossible - de retenir les services du prolifique Norvégien.

Au même titre que Kylian Mbappé, Erling Haaland est l'un des joueurs les plus courtisés sur le marché des transferts. Le prodige norvégien incarne le présent et le futur du football mondial, les meilleurs clubs européens en sont bien conscients et sont prêts à se l'arracher. La différence notable avec le Français, hormis le fait qu'il ne soit pas en fin de contrat l'été prochain, est la capacité financière inférieure du BVB comparée à celle du PSG faisant que tôt ou tard, Erling Haaland sera vendu, surtout si une offre irrefusable arrive sur la table des dirigeants allemands.

Garder Erling Haaland au Borussia Dortmund en 2022 "sera difficile", admet le directeur général du club, Hans-Joachim Watzke, mais le club de Bundesliga ne perd pas espoir de repousser l'intérêt du Real Madrid et de Manchester United. Un énorme transfert est attendu pour le prolifique attaquant norvégien, dont les exploits dans le football allemand suscitent l'admiration des grandes équipes européennes.

Le Borussia Dortmund est conscient qu'il ne sera pas facile de conserver les services d'un atout précieux, actuellement meilleur buteur de Bundesiga, mais Hans Joachim Watzke affirme qu'il n'y a aucune garantie que le joueur de 21 ans ne soit désireux d'aller vers de nouveaux horizons. Le dirigeant de Dortmund s'est confié au Welt am Sonntag au sujet de Haaland et des chances de le garder au Signal Iduna Park : "Bien sûr, ce sera difficile. Mais je ne dis pas que c'est totalement hors de question. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos meilleurs joueurs nous restent fidèles à l'avenir."

Erling Haaland adds another one to his insane highlight reel 🔥pic.twitter.com/WyjcnVvoGz — Goal (@goal) September 19, 2021

Que se passe-t-il si Haaland part ?

Lors de sa dernière sortie avec Dortmund, Erling Haaland a une nouvelle fois été l'auteur de deux buts lors de la victoire 4-2 sur l'Union Berlin. Il a désormais 68 réalisations à son actif en seulement 67 apparitions avec le club. Mieux encore, le Norvégien parvient cette saison à suivre le rythme effréné de Robert Lewandowski en Bundesliga et est au coude à coude avec l'international polonais au classement des meilleurs buteurs.

Si Erling Haaland devait partir, le remplacer serait une tâche quasi impossible. Le Borussia Dortmund possède une riche histoire en matière d'attaquants de haut niveau, Erling Haaland ayant suivi les traces de Robert Lewandowski et Pierre-Emerick Aubameyang. Hans Joachim Watzke est persuadé qu'ils peuvent à nouveau trouver une petite pépite s'ils sont contraints de se remettre à la recherche d'un autre buteur : "Nous devons avoir la confiance en nous pour dire que nous trouverons à nouveau un nouvel attaquant de pointe".

En attendant, le Borussia Dortmund entend bien profiter au maximum de la présence d'Erling Haaland dans son équipe. Et si le BVB veut le conserver le plus longtemps possible, il faudra être en mesure de rivaliser avec le Bayern Munich sur toute une saison en Bundesliga tout en effectuant un très beau parcours européen en Ligue des champions.