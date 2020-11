Dortmund - Erling Haaland affole tous les compteurs en C1 !

Encore une fois auteur d’un doublé avec Dortmund face à Bruges (3-0) mercredi, Erling Braut Haaland marque déjà l’histoire de la C1.

On ne l’arrête pas. On ne l’arrête plus. Et s’il continue sur cette lancée, Erling Braut Haaland rejoindra un jour les Raul, Robert Lewandowski et autres Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Ligue des Champions, derrière les deux ovnis.

Ce mercredi, le Norvégien de Dortmund a une nouvelle fois fait mouche face à Bruges (3-0). Un doublé, encore un, pour désormais un total de 14 buts inscrits en… 11 matchs de Ligue des Champions disputés !

26 buts en 28 matchs depuis son arrivée

C’est simple : personne n’a jamais réalisé une telle performance dans l’histoire, avec un tel total après si peu de matchs. Mais Haaland est spécial.

Tellement spécial qu’il affole les compteurs de manière générale sous le maillot de Dortmund, avec qui il a déjà inscrit 26 buts en 28 matchs depuis son arrivée en janvier dernier. Un monstre…