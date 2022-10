Dortmund : En plein combat contre le cancer, Sébastien Haller donne de ses nouvelles

L'attaquant du Borussia Dortmund a donné des nouvelles rassurantes concernant l'avancée de son traitement contre le cancer.

L'attaquant international ivoirien s'est vu diagnostiquer une tumeur testiculaire maligne après s'être plaint de ne pas se sentir bien pendant la pré-saison, peu après son transfert en Allemagne en provenance de l'Ajax. Le traitement s'est bien déroulé pour le joueur de 28 ans et il a bon espoir d'obtenir le feu vert dans un avenir proche, ce qui lui permettra de faire un retour progressif sur le terrain.

"J'ai un calendrier en tête"

Haller a déclaré au site officiel de l'UEFA : "J'ai la chance de me sentir bien. Je suis physiquement capable de travailler, je me sens bien d'un point de vue mental et physique, ce qui est bien sûr utile pour combattre cette maladie.

"J'ai un calendrier en tête. Si j'ai la chance de ne pas avoir à subir d'opération, les choses peuvent aller très vite. Trois semaines après la phase finale, des contrôles sont effectués pour voir à quel stade en sont les métastases, et si vous devez être opéré ou non. Si je n'ai pas besoin d'une opération, avec la façon dont je m'entraîne, j'aime à penser que je serai en bonne condition à la fin de ces trois semaines.

"Je ne peux pas me plaindre"

"L'une des premières choses que je me suis dites, c'est : 'OK, ça m'est arrivé. Je vais tout faire pour être bien mentalement et physiquement'. J'étais un enfant gâté ; je n'ai jamais eu de soucis. C'est la première grande épreuve à laquelle j'ai dû faire face. Certaines personnes commencent leur vie comme ça. J'ai eu la chance que cela arrive plus tard dans ma vie, donc je ne peux pas me plaindre.

"C'est un défi, un énorme défi, et le fait que vous ayez pu le surmonter signifie que vous êtes un guerrier, que vous êtes fort ; ce petit morceau de chair, de votre corps manquant, ne doit pas détruire votre confiance en vous, au contraire, il montre à quel point vous êtes plus fort et plus grand en tant que personne."

Haller avait rejoint Dortmund en juillet pour 34,5 millions d'euros, les géants de la Bundesliga cherchant à remplacer Erling Haaland, parti à Manchester City.