Dortmund a tenté de recruter De Ligt avant son départ à la Juventus

Hendrie Kruzen, ancien entraîneur adjoint du club, a laissé entendre que le BVB était en discussions pour signer le défenseur en 2017.

La saison dernière, l' a épaté l'Europe en se hissant jusqu'en demi-finale de la grâce à sa jeune génération et notamment la paire Frenkie De Jong-Matthijs De Ligt. Mais cette épopée du champion des en titre aurait pu ne jamais voir le jour. Transféré à la cet été, Matthijs De Ligt a toujours été considéré comme un très grand espoir du football européen et était sur les tablettes du dès 2017.

Actuellement entraîneur adjoint au , Hendrie Kruzen était à l'époque entraîneur adjoint de Peter Bosz, ancien de l'Ajax Amsterdam, au Borussia Dortmund. Il a révélé qu'en 2017, le club de la Ruhr avait tenté sa chance pour ravir la pépite de l'Ajax Amsterdam. Dans une interview accordée à Goal et Spox, le second de Peter Bosz est revenu sur cette histoire et a révélé les raisons de leur échec à Dortmund.

"Je ne sais pas s'il aurait signé"

"À l'époque, à Dortmund, trop de joueurs vivaient un peu dans leur propre monde. Si trop de joueurs pensent pouvoir faire ce qu'ils veulent, vous n'avez aucune chance en tant qu'entraîneur. Peut-être que le club aurait dû garder un peu plus de calme. Les dirigeants de Dortmund ont compris que le style dans lequel on voulait jouer pouvait fonctionner, en particulier après le bon début. Bien sûr, il y avait aussi raisons personnelles ", a indiqué l'entraîneur adjoint du Bayer Leverkusen.

"Lorsque Lukasz Piszczek a été blessé, nous avons dû apporter beaucoup de changements à la défense. Peut-être aurions-nous dû faire pression pour une nouvelle signature très médiatisée cet été. Malheureusement, quand nous avons eu cette phase difficile, comme c'est souvent le cas dans le football professionnel, nous n'avons pas eu le temps de nous en occuper et de faire venir de nouveaux joueurs en hiver ", a ajouté Hendrie Kruzen.

"Nous étions déjà en discussion avec certains d'entre eux, et c'étaient des joueurs de haut calibre, même pour un club comme le Borussia Dortmund. Je ne sais pas s'ils auraient signé ou non pour un transfert définitif, mais l'un d'entre eux est parti de l'Ajax Amsterdam à la Juventus pour beaucoup d'argent cet été ", a conclu l'adjoint de Peter Bosz. Sans citer Matthijs De Ligt, Hendrie Kruzen a clairement fait comprendre qu'il était le joueur souhaité pour stabiliser la défense de Dortmund. Les dirigeants du club allemand peuvent s'en mordre les doigts.