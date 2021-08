Doria : "Thauvin peut améliorer l'image de la Liga MX en Europe"

Le champion du monde tricolore a décidé de tenter à son tour l'aventure mexicaine en rejoignant les Tigres de Monterrey.

L'arrivée de Florian Thauvin chez les Tigres au Mexique va contribuer à la réputation de la Liga MX en Europe, selon Matheus Doria, le défenseur central de Santos Laguna.

L'ex-Marseillais Doria est heureux de voir un autre joueur européen choisir le Mexique et pense que le flux de joueurs faisant de tels transferts ne peut que profiter au championnat.

"Beaucoup de gens [en Europe] se font de fausses idées, ils disent que le championnat mexicain est facile, mais vous voyez qu'il y a plusieurs joueurs qui sont venus d'Europe et que cela leur a coûté cher", a déclaré Doria, qui pourrait affronter Thauvin lorsque les deux équipes se rencontreront ce week-end, à Medio Tiempo.

"Le niveau est bon, le championnat est rapide, dynamique, c'est féroce sur le terrain et je pense que Flo [Thauvin] a beaucoup de conditions. Il a déjà essayé et il a les caractéristiques que les gens aiment ici au Mexique et je pense que ça va bien se passer pour lui."

Il a ajouté : "Gignac a déjà essayé au Mexique et Flo, un joueur qui a déjà essayé partout dans le monde et qui a du potentiel, a été champion du monde, apportera sa contribution à la ligue.

"Je suis heureux de pouvoir jouer contre eux et j'espère pouvoir repartir avec la victoire et faire des blagues avec eux. C'est bien qu'ils soient au Mexique et que les Européens voient une autre vision de la Liga MX, qui a des joueurs, pas comme on dit."

Thauvin n'est que le dernier d'une longue série de joueurs qui ont été influencés par des clubs mexicains ces dernières années. Jérémy Menez est un autre compatriote qui a choisi un chemin similaire, rejoignant le Club America en 2018 avant de revenir en France l'année suivante.

Timothée Kolodziejczak et l'attaquant algérien Andy Delort sont tous deux passés par les Tigres avant de retourner en Ligue 1. Pendant ce temps, l'ancien joueur de Manchester United Ravel Morrison a été prêté pendant un an à Atlas, en provenance de la Lazio en 2017.

Enfin, l'ancien attaquant de Tottenham Vincent Janssen a rejoint Monterrey il y a deux ans et compte 21 buts en 65 matchs.