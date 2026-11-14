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Donyell Malen a évoqué le rôle déterminant joué par Xavi Hernandez dans son retour en forme en sélection, après une prestation dominante en Ligue des nations. L’attaquant a enfin mis fin à sa longue disette de buts avec les Pays-Bas, dont l’efficacité a fait voler en éclats une équipe grecque en difficulté à Amsterdam.

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Fin de la disette de buts lors d’un carton à Amsterdam

Malen a enfin inscrit son premier but en sélection en 2026 lors d’un succès écrasant 7-0 face à la Grèce, vendredi soir à la Johan Cruijff Arena. Malgré cette longue attente avant de retrouver le chemin des filets avec son pays, l’attaquant de l’AS Roma a assuré que cette disette ne lui pesait pas, concentré qu’il était sur la performance collective de son équipe en Ligue des nations.

L’attaquant a parachevé le succès en inscrivant le septième but d’une rencontre à sens unique. « Est-ce que je cherchais ce but ? Bien sûr. Quand le score est aussi large, on veut marquer quand on est attaquant », a déclaré le joueur des Pays-Bas à NOS. « J’avais envie de jouer au football. C’était une belle soirée, toute l’équipe a bien joué. »

Le travail tactique avec Xavi porte ses fruits

L’attaquant a révélé que sa meilleure forme résultait d’un travail tactique intensif avec Xavi. Si Malen marque beaucoup en club avec la Roma, reproduire cette efficacité en sélection a nécessité une approche particulière de la part de l’ancien milieu de terrain de légende, qui a passé beaucoup de temps à revoir des images avec l’attaquant de 27 ans.

« Je ne m’en suis pas beaucoup préoccupé, c’est simplement que vous en parlez maintenant », a expliqué Malen au sujet de son premier but en sélection cette année. Pour l’attaquant, la relation qu’il a nouée avec le sélectionneur est le principal facteur de sa confiance actuelle. « J’ai beaucoup discuté avec lui. Nous avons regardé des images de mes qualités et de la façon dont je peux les exploiter. Nous avons aussi examiné les choses que je dois améliorer. Nous y travaillons beaucoup. »

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La confiance et la théorie de la bouteille de ketchup

Xavi a clairement fait de Malen un élément central de ses plans, en apportant à l’attaquant la clarté tactique dont il a besoin pour s’épanouir. Le joueur a reconnu que, quels que soient le statut ou la forme en club d’un joueur, le soutien spécifique d’un sélectionneur reste essentiel pour réussir au plus haut niveau, surtout lorsque les buts se font rares depuis plusieurs mois.

« Chaque joueur a besoin de confiance à un certain niveau, moi aussi », a reconnu Malen, interrogé sur l’aspect psychologique de son jeu. Lorsqu’on lui a demandé si ce but pouvait déclencher une série, selon ce que l’on appelle parfois dans le football la « théorie de la bouteille de ketchup », il a gardé les pieds sur terre. « La théorie de la bouteille de ketchup ? Je ne sais pas. Je dois me créer des occasions et faire ce que j’ai à faire. »

Cap sur le choc contre l’Allemagne

Cette victoire donne un élan considérable aux Pays-Bas avant leur affiche contre l’Allemagne, lundi. Alors que Malen a retrouvé le chemin des filets et que l’équipe fonctionne avec fluidité sous la direction de Xavi, les Pays-Bas se déplaceront avec un optimisme renouvelé quant à leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe, après leur démonstration d’efficacité devant leur public. Pour Malen, l’objectif reste de maintenir le niveau affiché lors de la victoire contre la Grèce.