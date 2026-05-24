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Hellas Verona FC v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
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Donyell Malen qualifie l’AS Rome pour la Ligue des champions, tandis que Côme crée la sensation en privant l’AC Milan d’un billet pour la C1

Hellas Vérone vs Roma
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AC Milan vs Cagliari
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Cremonese vs Como
Cremonese
Como

Donyell Malen a propulsé l’AS Rome en Ligue des champions. Les Romains se sont imposés 0-2 sur la pelouse de l’Hellas Vérone au terme d’un match difficile. L’AC Milan, troisième au coup d’envoi face à Cagliari, chute à la sixième place après sa défaite 1-2 et manque donc le train pour la C1. De son côté, l'Atalanta Bergame s'est imposée sur la pelouse de Crémone (1-4) et arrache donc son billet pour la plus grande compétition européenne.

Hellas Vérone – AS Rome : 0-2

En début de match, la Roma a peiné à s’imposer dans les petits espaces concédés par l’Hellas Vérone. L’équipe de Malen n’a pas réussi à se créer de réelles occasions et n’a pas réussi à déstabiliser l’équipe locale en première mi-temps.

Les locaux ont même frôlé l’ouverture du score juste avant la mi-temps, mais le gardien Mile Svilar a sauvé les siens d’une parade décisive. Après la pause, Nicolas Valentino a reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Paulo Dybala, contraignant Hellas à terminer à dix. Le coup franc qui a suivi a été repoussé avec brio par le portier.

Le calvaire des locaux s’est accentué lorsque, après une main dans la surface, l’arbitre a désigné le point de penalty. Malen a d’abord manqué sa tentative, mais Dybala a aussitôt récupéré le ballon. Sur la seconde opportunité, le Néerlandais a ouvert le score (0-1). 

Stephan El Shaarawy a ensuite aggravé le score lors de son dernier match avec les Giallorossi, fixant le résultat final à 0-2. Grâce à ce succès, la Roma et Malen se qualifient pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2018.

AC Milan – Cagliari (1-2)

À Milan, Santiago Giménez était titulaire. L’ancien joueur du Feyenoord a adressé une belle passe à Alexis Saelemaekers dès la deuxième minute, qui a conclu avec sang-froid : 1-0. 

Cagliari a égalisé après vingt minutes : sur corner, Gennaro Borrelli a battu Mike Maignan. Peu avant la mi-temps, Milan a tremblé lorsque le gardien français a commis une erreur, mais l’équipe locale s’en est tirée sans dommage. 

À la 58^e minute, Milan a cédé. Les Rossoneri n’ont pas pu repousser le corner et la sphère est revenue dans la surface. Juan Rodríguez a profité de l’embrouillamini pour placer une tête victorieuse : 1-2. 

Ce score est également resté définitif. Battus, les Rossoneri se retrouvent désormais tributaires des résultats de la Juventus et de Côme : si ces deux équipes s’imposent, Milan glissera à la sixième place et devra se contenter de l’Europa League la saison prochaine.

Cremonese - Côme (1-4)

Les Lombards ont bien entamé la rencontre et ont ouvert le score à la 36^e minute : la frappe de Jesús Rodríguez, déviée, a laissé le gardien Emil Audero impuissant. Peu après la pause, l’ancien avant-centre de l’FC Utrecht Tasos Douvikas a doublé la mise en concluant un contre-attaque rapide. 

Cremonese est revenu dans le match grâce à Federico Bonazzoli, qui a réduit le score à 1-2 sur penalty. Mais l’espoir local a été de courte durée : après intervention du VAR, Como a obtenu à son tour un penalty, transformé par Lucas Da Cunha pour rétablir l’écart à deux buts.

La fin de match a été chaotique, avec plusieurs cartons rouges distribués au banc de Cremonese pour protestations contre l’arbitrage. Da Cunha a finalement couronné le tout en inscrivant son deuxième but de la soirée à dix minutes de la fin, portant le score final à 1-4.

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