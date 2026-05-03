Donyell Malen attire l’attention des grands clubs européens. Prêté par Aston Villa à l’AS Rome, l’attaquant de 27 ans sera définitivement transféré pour 25 millions d’euros à l’issue de la saison, mais sa valeur pourrait déjà dépasser ce montant. Selon le Corriere dello Sport, son rendement exceptionnel depuis son arrivée justifie pleinement l’exercice de l’option d’achat.

Depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa, l’attaquant est en pleine éclat : onze buts en quatorze matchs. Une efficacité qui incite les Giallorossi à lever sans tarder l’option d’achat fixée à 25 millions d’euros.

Pourtant, son avenir à Rome n’est pas encore acquis : plusieurs cadors européens, impressionnés par sa progression fulgurante, le surveillent de près. Selon le Corriere dello Sport, Chelsea, Manchester United et Newcastle United se sont déjà renseignés, tandis que le FC Barcelone manifesterait un intérêt sérieux.

La Roma n’entend toutefois pas entamer de négociations : selon les premières informations, même une offre de 50 millions d’euros ne suffirait pas à faire vaciller le club. Malen est, pour l’instant, « intouchable ».

« En quelques mois seulement, il a déjà doublé sa valeur grâce à des buts, une accélération et des performances dignes d’un champion absolu », écrit le Corriere dello Sport. « Onze buts en quatorze matches de championnat : des chiffres dignes d’un cannibale, d’un meneur, d’un véritable leader. »

Pour Gasperini, Malen n’est pas seulement le nouvel attaquant de la Roma : il est le pilier, le visage du projet, le symbole d’une renaissance. Et tandis que la moitié de l’Europe le suit dans l’ombre, le message est clair : Donyell n’est pas à vendre.

« Du moins pour l’instant », précise toutefois le média. « Car lorsqu’un joueur atteint ce niveau, les tentations deviennent inévitables, et l’argent des grands clubs est tentant pour tout le monde. »