Bonne nouvelle pour Donyell Malen et Kenneth Taylor : les deux Néerlandais figurent parmi les candidats au titre de Joueur du mois d’avril en Serie A.

Les deux Néerlandais ont disputé quatre rencontres de championnat en avril. Malen (AS Rome) a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive, tandis que Taylor (Lazio) a offert deux passes décisives.

Les deux Néerlandais ont rejoint leur club respectif lors du mercato hivernal : Malen a été prêté par Aston Villa, tandis que Taylor a été transféré en provenance de l’Ajax pour un montant d’environ dix-sept millions d’euros.

Depuis leur arrivée, les deux Néerlandais occupent un rôle clé dans leur club respectif. Malen a déjà marqué douze buts et délivré deux passes décisives en seize matchs officiels sous le maillot giallorosso.

Onze de ces douze réalisations ont été signées en Serie A, ce qui place l’attaquant à la cinquième place du classement des buteurs, à une seule unité des deuxième ex aequo.

Taylor s’est immédiatement imposé comme un élément clé du onze titulaire de la Lazio : il a été aligné d’entrée lors de ses dix-huit matchs avec le club romain, inscrivant trois buts et délivrant deux passes décisives.

Outre Malen et Taylor, quatre autres joueurs figurent parmi les candidats au trophée : Marcus Thuram (Inter), Sebastiano Esposito (Cagliari), Nesta Elphege (Parme) et Nikola Krstovic (Atalanta).