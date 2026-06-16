Donyell Malen dévoile son passe-temps secret : « Mes coéquipiers me prennent pour un fou ! »

Donyell Malen a présenté pour la première fois sa collection privée de voitures. Lors d’une visite exclusive de son garage en compagnie de Jay Jay Boske de DAY1, l’international néerlandais passe en revue ses BMW classiques, ses Porsche, ses Ferrari et ses pièces de collection exceptionnelles.

Passionné dès son plus jeune âge, il raconte : « Tout a commencé avec BMW quand j’étais enfant ». L’attaquant de l’AS Roma explique avoir passé des heures sur YouTube et à observer les voitures depuis sa fenêtre.

Parmi ses bolides, la BMW 320is occupe une place à part : modèle emblématique selon lui, elle rappelle la voiture que conduisait son père et scelle ainsi un lien affectif ancien avec la marque.

L’attaquant ne se contente pas d’acheter n’importe quel véhicule sous prétexte qu’il le trouve beau : il passe des heures à rechercher de nouvelles acquisitions en ligne, notamment lors des déplacements pour les matchs à l’extérieur. « Mes coéquipiers se moquent toujours de moi en disant : “Tu es fou !” Pendant qu’ils regardent Netflix, moi je suis sur Autoscout, haha. »

Dans son garage figurent également une BMW 1M, une Golf GTI Clubsport S, une Toyota GR Yaris, une Porsche 911 GT3 Touring et une Ferrari 458 Spider. Cette dernière renferme une histoire singulière : sa passion pour le cheval cabré est née lors d’une virée à Monaco au volant d’une Ferrari 812 en compagnie du défunt agent Mino Raiola.

Conscient de la valeur de son garage, l’attaquant réfléchit déjà à la manière de préserver cette collection pour ses enfants, comme un témoignage tangible de sa carrière et de ses choix audacieux.

Passionné de musique, il a d’ailleurs équipé l’une de ses voitures d’un système audio puissant et avoue écouter de la house, même s’il a grandi avec 100% NL, René Froger et Ruth Jacott.

Boske plaisante même sur une éventuelle carrière de DJ après le football, mais Malen reste pour l’instant prudent. « J’aime bien ça », déclare-t-il à propos du DJing, tout en se demandant à haute voix s’il aurait le courage de mixer devant un vrai public.

Le vestiaire de l’équipe nationale néerlandaise est également évoqué. Les joueurs disposent d’une playlist commune à laquelle chacun peut contribuer, mais Malen avoue faire preuve de prudence dans ses suggestions : « Tout le monde se dit alors : plus jamais de Gordon avant un match, ha ha ha. C’est le tout premier morceau que j’y ai mis. »







