Donyell Malen a présenté pour la première fois sa collection privée de voitures. Lors d’une visite exclusive de son garage en compagnie de Jay Jay Boske de DAY1, l’international néerlandais passe en revue ses BMW classiques, ses Porsche, ses Ferrari et ses pièces de collection exceptionnelles.

Le Néerlandais confie que sa passion pour les voitures remonte à son enfance : « Tout a commencé avec BMW quand j’étais enfant », explique l’attaquant de l’AS Roma, ajoutant qu’il passait des heures sur YouTube et à observer le trafic depuis sa fenêtre.

Au cœur de cette sélection se distingue la BMW 320is, modèle emblématique selon l’attaquant, qui rappelle celle de son père et atteste d’une passion ancrée dès l’enfance.

L’attaquant ne se contente pas d’acheter n’importe quel véhicule sous prétexte qu’il le trouve beau : il passe des heures à rechercher de nouvelles acquisitions en ligne, notamment lors des déplacements pour les matchs à l’extérieur. « Mes coéquipiers se moquent toujours de moi en disant : “Tu es fou !” Pendant qu’ils regardent Netflix, moi je suis sur Autoscout, haha. »

Dans son garage figurent notamment une BMW 1M, une Golf GTI Clubsport S, une Toyota GR Yaris, une Porsche 911 GT3 Touring et une Ferrari 458 Spider. Cette dernière renferme une histoire singulière : sa passion pour le cheval cabré est née le jour où, jeune joueur, il a arpenté Monaco au volant d’une Ferrari 812 aux côtés du regretté Mino Raiola.

Conscient de la valeur de son garage, l’attaquant réfléchit déjà à la manière de préserver cette collection pour ses enfants, comme un témoignage tangible de sa carrière et de ses choix audacieux.

Passionné de musique, il a d’ailleurs équipé l’une de ses voitures d’un système audio puissant et avoue écouter de la house, même s’il a grandi avec 100% NL, René Froger et Ruth Jacott.

Boske plaisante même sur une éventuelle carrière de DJ après le football, mais Malen reste pour l’instant prudent. « J’aime bien ça », déclare-t-il à propos du DJing, tout en se demandant à haute voix s’il aurait le courage de mixer devant un vrai public.

Au sujet du vestiaire de l’équipe nationale néerlandaise, il révèle que les joueurs alimentent une playlist collective, mais qu’il choisit ses titres avec soin : « Tout le monde s’est dit : plus jamais de Gordon avant un match, ha ha ha. C’est le tout premier morceau que j’ai ajouté. »







