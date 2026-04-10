Donyell Malen brille avec un triplé et aborde la Coupe du monde avec l'équipe nationale néerlandaise en pleine forme

Vendredi, Donyell Malen a été le grand héros de l'AS Rome. L'ailier a inscrit un triplé contre Pise (3-0), permettant ainsi aux Romains, sixièmes de la Serie A, de rester en lice pour décrocher une place en Ligue des champions la saison prochaine.

L’international néerlandais a d’abord ouvert le score dès la 3^e minute, s’infiltrant dans la surface pisane pour conclure d’une frappe impeccable. Le deuxième but est tombé deux minutes avant la mi-temps : bien servi par Devyne Rensch, il a doublé la mise d’un tir à bout portant. Peu avant, Lorenzo Pellegrini avait déjà frappé la barre sur coup franc.

Quelques minutes après la reprise, bien servi par Matias Soule, il a parachevé son triplé. Il totalise désormais onze buts en quatorze matchs avec les Giallorossi et pointe à la troisième place du classement des buteurs. Seuls Lautaro Martínez (16 buts pour l’Inter) et Anastasios Douvikas (11 buts pour Côme) le devancent.

Prêté par Aston Villa en janvier, l’international néerlandais pourrait être définitivement acquis par la Roma pour 25 millions d’euros en cas de qualification européenne, soit le même montant que son transfert du Borussia Dortmund vers la Premier League en janvier 2025.

Ce triplé renforce ses chances de figurer à nouveau dans le groupe Oranje. Fin mars, il a joué 70 minutes en pointe contre la Norvège (victoire 2-1), avant d’être remplacé au bout de quinze minutes par Ronald Koeman, qui a modifié son schéma après l’exclusion de Denzel Dumfries et l’entrée de Lutsharel Geertruida.

Il totalise treize buts en 51 sélections et a pris part aux Championnats d’Europe 2021 et 2024. Néanmoins, Louis van Gaal ne l’avait pas inclus dans la liste pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.