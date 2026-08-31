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imago-sport-1082241656.jpgAntonio Balasco
Sam Vreeswijk

Traduit par

Donyell Malen brille à nouveau et offre à l’AS Rome une large victoire pour les débuts de Marten de Roon

Lecce vs Roma
Lecce
Roma
Serie A
D. Malen
M. de Roon
M. Soule
R. Mora

Donyell Malen a poursuivi son excellente forme avec l’AS Roma. Après avoir déjà signé un triplé parfait contre la Fiorentina la semaine dernière, l’attaquant néerlandais a de nouveau été d’une grande valeur pour son club lundi soir face à Lecce. Malen a marqué deux fois lors d’une victoire 0-4.

Comme la semaine dernière, Malen, recruté définitivement cet été par la Roma en provenance d’Aston Villa, était titulaire chez les visiteurs. Marten de Roon, acheté cette semaine à l’Atalanta, a lui commencé sur le banc.

Dès le milieu de la première période, Malen avait déjà inscrit ses deux buts. D’abord, l’attaquant a profité d’une erreur de la défense de Lecce à la 4e minute pour conclure d’un tir croisé puissant : 0-1.

Son deuxième but est venu d’une déviation subtile, qui a transformé un centre en retrait de Wesley França en passe décisive : 0-2. Entre-temps, Malen a aussi reçu un carton jaune pour une main.

Même après ce deuxième but, la Roma a continué sur sa lancée. Matías Soulé a signé le 0-3 en reprenant le ballon après que sa première tentative eut été repoussée par le gardien Wladimiro Falcone.

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
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ATA
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CGL
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Lecce
LEC

Ensuite, Malen a laissé passer plusieurs occasions de signer un nouveau triplé, tandis que Lecce, de l’autre côté du terrain, a touché le poteau par l’intermédiaire de Lassana Coulibaly. La Roma a toutefois bien inscrit le 0-4 à une demi-heure du terme, lorsque Rodrigo Mora a pu pousser le ballon au fond à bout portant.

Ensuite, la Roma, désormais leader de Serie A, a tranquillement géré la fin de la rencontre. À la 84e minute, De Roon a encore fait ses débuts en remplaçant Paulo Dybala.

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